Велика Британія відмежувалася від ідеї Макрона про «місячне перемирʼя» – FT

Велика Британія дистанціювалася від пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про обмежене місячне перемир’я між РФ та Україною, пише FT 3 березня.

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Розбіжності проявилися після саміту в Лондоні 2 лютого, на якому найбільші європейські держави намагалися продемонструвати єдність і розробити спільний план після невдалої зустрічі в Білому домі між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським.

Макрон заявив, що його ідея обмеженого місячного припинення вогню «в повітрі, на морі та на енергетичній інфраструктурі» мала б перевагу в тому, щоб перевірити наміри Росії.

Прем’єр-міністр Кір Стармер прагне пришвидшити просування мирного плану. Але в його оточенні наголосили, що місячне перемир’я не є «британським планом». Британський чиновник заявив: «Є різні варіанти на столі, які ще обговорюватимуться з США та європейськими партнерами, але місячне перемир’я не погоджено».

Заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард у понеділок застеріг від паузи в бойових діях в Україні, яка могла б дозволити Росії перегрупуватися. Він сказав Sky News: «Українці мають дуже реальне занепокоєння, що будь-яка коротка пауза у війні просто дасть росіянам час переозброїтися, перегрупуватися і знову вторгнутися».

Зеленський також відкинув заклики до негайного припинення вогню у війні України з Росією, зазначило видання. Він зазначив, що це було б «провалом для всіх», якби припинення бойових дій не супроводжувалося детальними гарантіями безпеки.

Контекст

2 березня Кір Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.

Він виділив три ключові елементи для забезпечення тривалого миру в Україні: потужна позиція Києва, гарантії безпеки від Європи та підтримка з боку США. «Угода не може бути такою, що швидко розвалиться, і це те, що найбільше хвилює Зеленського», – підкреслив Стармер.

Того ж дня Макрон сказав в інтервʼю Le Figaro, що Франція разом із Великою Британією пропонують обмежене місячне перемир’я у війні РФ проти України, яке охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах. За його словами, в повітрі та на морі було б легше реалізувати, ніж контролювати припинення вогню на землі вздовж усієї лінії фронту.