Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Велика Британія відмежувалася від ідеї Макрона про «місячне перемирʼя» – FT

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розмовляють перед самітом у Лондоні 2 березня 2025 року /Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер розмовляють перед самітом у Лондоні 2 березня 2025 року Фото Getty Images

Велика Британія дистанціювалася від пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про обмежене місячне перемир’я між РФ та Україною, пише FT 3 березня. 

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та головними новинами від Forbes Ukraine

Дякуємо за підписку

Деталі

  • Розбіжності проявилися після саміту в Лондоні 2 лютого, на якому найбільші європейські держави намагалися продемонструвати єдність і розробити спільний план після невдалої зустрічі в Білому домі між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським. 
  • Макрон заявив, що його ідея обмеженого місячного припинення вогню «в повітрі, на морі та на енергетичній інфраструктурі» мала б перевагу в тому, щоб перевірити наміри Росії. 
  • Прем’єр-міністр Кір Стармер прагне пришвидшити просування мирного плану. Але в його оточенні наголосили, що місячне перемир’я не є «британським планом». Британський чиновник заявив: «Є різні варіанти на столі, які ще обговорюватимуться з США та європейськими партнерами, але місячне перемир’я не погоджено». 
  • Заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард у понеділок застеріг від паузи в бойових діях в Україні, яка могла б дозволити Росії перегрупуватися. Він сказав Sky News: «Українці мають дуже реальне занепокоєння, що будь-яка коротка пауза у війні просто дасть росіянам час переозброїтися, перегрупуватися і знову вторгнутися».
  • Зеленський також відкинув заклики до негайного припинення вогню у війні України з Росією, зазначило видання. Він зазначив, що це було б «провалом для всіх», якби припинення бойових дій не супроводжувалося детальними гарантіями безпеки.

Контекст

2 березня Кір Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.

Він виділив три ключові елементи для забезпечення тривалого миру в Україні: потужна позиція Києва, гарантії безпеки від Європи та підтримка з боку США. «Угода не може бути такою, що швидко розвалиться, і це те, що найбільше хвилює Зеленського», – підкреслив Стармер.

Того ж дня Макрон сказав в інтервʼю Le Figaro, що Франція разом із Великою Британією пропонують обмежене місячне перемир’я у війні РФ проти України, яке охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах. За його словами, в повітрі та на морі було б легше реалізувати, ніж контролювати припинення вогню на землі вздовж усієї лінії фронту.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні