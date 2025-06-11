Україна отримає близько £1,7 млрд ($2,26 млрд) від Великої Британії для додаткової закупівлі озброєнь. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, коментуючи рішення, ухвалене на засіданні уряду.

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Кошти спрямують на придбання британських зенітно-ракетних комплексів Rapid Ranger і легких багатоцільових ракет Marlet, що значно посилять систему протиповітряної оборони України.

«Цього місяця Велика Британія також виділила рекордну суму в £350 млн на постачання дронів. Це дозволить Україні отримати 100 000 безпілотників уже цього року», – зазначив Шмигаль.

Контекст

У квітні Велика Британія надала Україні новий пакет військової допомоги на суму майже один мільярд доларів, призначений для закупівлі засобів протиповітряної оборони та артилерії. У травні Лондон оголосив про виділення $3 млрд із прибутків від заморожених російських активів на підтримку української оборони.