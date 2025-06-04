Велика Британія зобов’язалася передати Україні 100 000 дронів до квітня 2026-го, кінця поточного фінансового року, наголошуючи, що безпілотники кардинально змінили сучасні війни. Про це пише Reuters 4 червня.

Деталі

За даними агенції, обсяг постачання БПЛА у 10 разів перевищує попередні.

Пакет безпілотників на 350 млн фунтів ($473 млн) є частиною масштабної програми військової підтримки України на 4,5 млрд фунтів.

Міністр оборони Джон Гілі оголосить про нові зобов’язання на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 4 червня. «Велика Британія посилює підтримку України, надаючи цього року ще сотні тисяч дронів та завершивши важливий етап постачання артилерійських боєприпасів», – зазначив Гілі перед зустріччю.

Повідомляється, що постачання 140 000 артилерійських снарядів із Великої Британії завершилося у січні.

Крім дронів, Велика Британія виділить 247 млн фунтів на навчання українських військових цього року.

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Контекст

2 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер анонсував масштабну реформу Збройних сил, спрямовану на підвищення бойової готовності армії в умовах зростаючих глобальних загроз і нестабільності.

Стармер зазначив, що нова оборонна стратегія ґрунтується на трьох ключових принципах: забезпечення повної бойової готовності, посилення позицій Великої Британії в НАТО та впровадження інновацій у прискореному темпі, характерному для воєнного часу. «Найкращий спосіб уникнути війни – це бути готовим до неї», – підкреслив він.

Реформа включає інвестиції в розмірі $20 млрд у модернізацію ядерного арсеналу та будівництво 12 нових атомних підводних човнів у межах угоди AUKUS із США та Австралією з планом введення однієї субмарини кожні 18 місяців.

Крім того, передбачається створення шести нових заводів для виробництва боєприпасів, щоб забезпечити стабільне оборонне постачання, закупівля 7000 далекобійних ракет, а також інвестиції в системи протиповітряної та протиракетної оборони, кібербезпеку та запаси допоміжного обладнання.