Україна та Велика Британія підписали проєктну домовленість про використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомила пресслужба Міноборони. Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає $3 млрд.
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Деталі
- Кошти буде спрямовано на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній, закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.
Контекст
Ініціатива ERA є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми – $50 млрд, з яких частину буде використано на забезпечення оборонних потреб. Внесок ЄС у цю ініціативу – €18,1 млрд, США – $20 млрд. Решту між собою розділяють Велика Британія, Японія та Канада.
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