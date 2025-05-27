Україна та Велика Британія підписали проєктну домовленість про використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомила пресслужба Міноборони. Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає $3 млрд.

Деталі

Кошти буде спрямовано на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній, закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Контекст

Ініціатива ERA є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми – $50 млрд, з яких частину буде використано на забезпечення оборонних потреб. Внесок ЄС у цю ініціативу – €18,1 млрд, США – $20 млрд. Решту між собою розділяють Велика Британія, Японія та Канада.