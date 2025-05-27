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Велика Британія спрямує $3 млрд із прибутків від заморожених активів РФ на українську оборону

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна та Велика Британія підписали проєктну домовленість про використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомила пресслужба Міноборони. Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає $3 млрд. 

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Деталі

  • Кошти буде спрямовано на закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва, ремонт та обслуговування військової техніки, реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній, закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Контекст

Ініціатива ERA є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми – $50 млрд, з яких частину буде використано на забезпечення оборонних потреб. Внесок ЄС у цю ініціативу – €18,1 млрд, США – $20 млрд. Решту між собою розділяють Велика Британія, Японія та Канада.

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