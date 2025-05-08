Верховна Рада сьогодні розгляне ратифікацію угоди про надра зі США. Уряд розраховує на старт фонду відбудови протягом тижнів

Верховна Рада 8 травня розгляне угоду про створення інвестиційного фонду відбудови, повідомило посольство США в Україні у соцмережі Х та написав народний депутат Ярослав Железняк. Фонд відбудови у разі ратифікації 8 травня, на яку розраховують в Кабінеті міністрів, запрацює протягом тижнів, повідомила перша віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

«У День перемоги у Європі, коли ми вшановуємо перемогу свободи над тиранією, 8 травня також відкриває можливість зробити вирішальний крок в американсько-українських відносинах – Верховна Рада голосуватиме за Угоду про створення інвестиційного фонду відбудови», – сказала тимчасово повірена у справах США в Україні Джулія Девіс.

За словами Девіс, швидкий прогрес у реалізації ключових положень стане потужним сигналом для Росії про те, що США зацікавлені в довгостроковому успіху України.

У Верховній раді офіційно оголосили про засідання парламенту 8 травня, в порядок денний якого внесено ратифікацію угоди, повідомив депутат Ярослав Железняк 7 травня. «Ну офіційно. Завтра Рада збереться на «екстрене» (насправді звичайне) засідання: включать у порядок денний та скоротять терміни по змінам по №13256 Бюджетному Кодексу зміни під Угоду та ратифікують №0309 Угоду», – написав він, додавши, що голосів у сесійні залі «буде більше ніж 280».

Міністерство економіки сподівається, що голосування у Раді буде позитивним. «Сподіваємося, що Фонд повноцінно запрацює протягом кількох тижнів», – сказала міністр економіки Свириденко на пресконференції в Києві 8 травня, пише «Інтерфакс-Україна».

За її словами, для запуску фонду потрібно допрацювати на технічному рівні щонайменше дві угоди, «які вже не будуть потребувати ані підпису з боку представників уряду, ані ратифікації Верховній Раді». «Тому нам дуже важливо, щоб сьогодні парламентарі підтримали цю угоду, щоб ми змогли працювати вже безпосередньо над запуском самого фонду», – підкреслила перша віце-прем’єр.

Заступник міністра – торговий представник України Тарас Качка пояснив, першочерговий внесок для того, щоб фонд став операційно спроможним, внесе Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (Development Finance Corporation, DFC).

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом. За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду, президент США Дональд Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена 5 травня. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Кабінет міністрів просив Верховну Раду оперативно ратифікувати угоду про надра до 8 травня.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою». За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів.

Верховна Рада хоче ратифікувати угоду про надра зі США до 9 травня і таким чином «дати сигнал» разом із США про збільшення безпеки, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко 6 травня.