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Більшість українців очікують позитиву від угоди про надра зі США – опитування КМІС

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Українці загалом позитивно оцінюють угоду про копалини між Україною та США. На початок травня 2025 року 47% респондентів вважають, що договір матиме позитивний вплив на країну. Про це йдеться у результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Деталі 

  • Негативних наслідків від угоди очікують 22% опитаних, тоді як 19% вважають, що вона не вплине на Україну. Ще 12% українців не визначилися зі своєю позицією.  
Більшість українців очікують позитиву від угоди про надра зі США – опитування КМІС /Фото 1

Інфографіка: КМІС

  • У регіональному розрізі найбільший оптимізм щодо угоди спостерігається в центральних областях, де 52% респондентів прогнозують позитивні зміни, а 23% – негативні. 
  • На півдні також переважають позитивні настрої: 50% очікують покращень, проти 23% песимістів. На сході скептицизм найвищий – лише 33% вірять у позитивний ефект, тоді як 26% передбачають негатив. 
  • На заході думки розділилися: 43% налаштовані оптимістично, а 20% висловлюють занепокоєння.
Більшість українців очікують позитиву від угоди про надра зі США – опитування КМІС /Фото 2

Інфографіка: КМІС

Про опитування 

Опитування проводилось КМІС з 2 по 6 травня з власної ініціативи. Телефонним методом було опитано 561 респондента – дорослого жителя підконтрольних Україні територій. Статистична похибка становить 5,4%.

Контекст 

17 квітня Україна та Сполучені Штати підписали меморандум про наміри щодо укладення міждержавної угоди у сфері надрокористування. Повний текст документа доступний за посиланням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що американська допомога, надана до укладення цієї угоди, не входить до її змісту. За його словами, з 1 травня Верховна Рада розпочне розгляд питання щодо ратифікації. Після підписання угоди першим віцепрем’єром Юлією Свириденко та міністром фінансів США Скоттом Бессентом, документ буде передано урядом до парламенту з відповідним пакетом супровідних матеріалів. Угода набуде чинності лише після ратифікації.

30 квітня сторони також підписали угоду про створення Інвестиційного фонду, який має стати ключовим механізмом залучення капіталу в українську економіку та зміцнення двостороннього стратегічного партнерства.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, виступаючи на конференції в Інституті Мілкена 5 травня, заявив, що президент Дональд Трамп планує використати угоду про надра як важіль у переговорах з Росією. За словами Трампа, він очікує, що співпраця з Україною за цією угодою принесе США понад $350 млрд, а також наголосив, що ця сума відповідає нібито переданій Києву допомозі за каденції його попередника Джо Байдена.

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