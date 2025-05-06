«Маємо встигнути дати свій сигнал». Рада хоче ратифікувати угоду про надра зі США до 9 травня

Верховна Рада хоче ратифікувати угоду про надра зі США до 9 травня, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону. За його словами, таким чином Україна «дасть сигнал» разом із США про збільшення безпеки.

Ключові факти

Корнієнко заявив, що депутати працюють над тим, щоб це цього тижня угода про надра була ратифікована.

«Ми не можемо розголошувати час, місце і дату засідання. Але повірте мені, як тільки буде технічна можливість після засідання комітету, ймовірно сьогоднішнього, з цим рішенням ознайомитися і зібрати залу, то відразу це буде», – додав Корнієнко.

Він зазначив, що 9 травня є «сакральною датою» для президента РФ Володимира Путіна. «Я думаю, що ми маємо встигнути дати й свій сигнал разом із нашими партнерами США, з президентом Трампом про те, що тепер Україна трошки більше в безпековому контурі, ніж була до цього… Така угода дає можливість тут і зараз говорити про збільшення безпеки та, звичайно, відновлення повоєнної України також», – додав Корнієнко.

Він наголосив, що ратифікація відбувається після підписання урядом документа.

«Його всі бачили. Він є в додатку до внесеного у Верховну Раду законопроєкту №0309 про ратифікацію даної угоди. Додаткові документи – це інші документи, в них інший статус, це угоди на рівні імплементацій та відповідних виконавчих органів – DFC у США та Агенція державного приватного партнерства в Україні», – пояснив він, додавши, що вони не підлягають ратифікації.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтвердив намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, жодна допомога США, яка надавалася до угоди, не є її предметом. За словами Шмигаля, 1 травня у Верховній Раді почнуться обговорення щодо ратифікації цієї угоди. Після підписання угоди між Свириденко та Бессентом документ повернеться до уряду, який з відповідними супровідними документами направить його на ратифікацію до Ради. Лише після цього угода, яка є міжнародним договором, набуде чинності.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду, президент США Дональд Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент на конференції в інституті Мілкена 5 травня. Фонд має стати ключовим інструментом залучення інвестицій у розвиток української економіки та поглиблення стратегічного партнерства між країнами.

Кабінет міністрів просив Верховну Раду оперативно ратифікувати угоду про надра до 8 травня.

Президент США Дональд Трамп вже заявив, що сподівається отримати від угоди з Україною більше $350 млрд. За його словами, таку суму начебто передав Києву його попередник Джо Байден «готівкою та військовою технікою». За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, Трамп планує використати угоду про надра з Україною для впливу на Росію у процесі переговорів.