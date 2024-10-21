Мая Санду й Олександр Стояногло виходять у другий тур виборів президента Молдови. За євроінтеграцію проголосувала лише половина громадян

У Молдові відбудеться другий тур президентських виборів – на голосуванні 20 жовтня ніхто з кандидатів не подолав барʼєр у 50%. На референдумі про євроінтеграцію, який проходив одночасно, за вступ до ЄС проголосували лише 50% молдован, свідчать дані Центральної виборчої комісії Молдови.

Деталі

За даними підрахунку 98,3% бюлетенів, чинна президентка Мая Санду набрала 41,92%. Найближчий її переслідувач – колишній генпрокурор Олександр Стояногло – 26,35%. Цього кандидата підтримують соціалісти на чолі з експрезидентом республіки Ігорем Додоном.

Підрахунок 98% протоколів щодо євроінтеграції Молдови свідчить, що 50,03% молдован сказали «так», 49,97% – «ні».

Напередодні Санду заявила, що «злочинні угруповання», які працюють з «іноземними силами», ворожими національним інтересам Молдови, планували купити 300 000 голосів. Вона наголосила, що чекає остаточних результатів і «відповість твердими рішеннями».

У президентських виборах і референдумі взяли участь майже 1,6 млн виборців, зокрема близько 240 000 за кордоном. Голосування ще триває на дільницях у США та Канаді.

Контекст

У 2022 році Молдова отримала статус кандидата на вступ у ЄС. У грудні 2023-го Європейська рада ухвалила рішення почати переговори.

Молдова може стати членом ЄС до 2030 року, якщо влада в Кишиневі доведе прихильність правовій державі і проведе реформи у сфері органів юстиції, заявляв у травні цього року єврокомісар із питань адміністрації та бюджету Йоганнес Ган.

Росія вклала майже €100 млн у спроби зірвати президентські вибори та референдум про вступ до ЄС, заявляла раніше віцепремʼєрка Молдови Крістіна Герасимов.

Рада ЄС менш ніж за тиждень до виборів і референдуму запровадила санкції щодо пʼяти фізичних осіб та однієї юрособи, відповідальних, на думку Брюсселя, за дестабілізацію в Молдові. «Молдова стикається з масованими прямими спробами Росії дестабілізувати країну […]. Це пряма загроза суверенній країні, її демократичному життю, її шляху до Європейського Союзу», – заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.