Видатки держбюджету в грудні встановили рекорд: понад 700 млрд грн

У 2024 році касові видатки державного бюджету становили 4479,3 млрд грн. Це означає, що в грудні вони перевищили 700 млрд грн – на чверть більше, ніж у грудні 2023 року, коли видатки становили 561 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну від 6 грудня. Закон про Держбюджет на 2024 рік передбачав річний обсяг видатків у 3,7 трлн грн, тож фактичні видатки виявились на 743 млрд грн (або на 20%) більшими за заплановані.

Деталі

У грудні 2024 року завдяки значній зовнішній допомозі доходи державного бюджету досягли 470,4 млрд грн, що значно більше за 302,6 млрд грн у листопаді. Зокрема, за загальним фондом доходи зросли до 286 млрд грн порівняно з 220 млрд грн у листопаді.

Загалом за 2024 рік державний бюджет отримав 3 трлн 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8%, більше за показник 2023 року. За загальним фондом доходи зросли на 513,9 млрд грн (30,9%), досягнувши 2 трлн 177 млрд грн. Міжнародна фінансова допомога у вигляді грантів склала 453,6 млрд грн, що також перевищує рівень 2023 року (433,9 млрд грн).

Щодо видатків, вони у 2024 році зросли на 464,5 млрд грн (11,6%) і склали 4 трлн 479,3 млрд грн. Видатки загального фонду збільшилися на 454,5 млрд грн (15%), досягнувши 3 трлн 488,8 млрд грн.

Контекст

18 вересня 2024 року Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2024 рік, які передбачають частковий перерозподіл видатків та їх збільшення на 428 млрд грн для фінансування додаткових 0,5 трлн грн на оборону.

Ці зміни були супроводжені ухваленням у жовтні пакету законодавчих ініціатив щодо підвищення податків, що включають збільшення ставки військового збору до 5% та повторне введення підвищеної ставки податку на прибуток для банківських установ на рівні 50%.

19 листопада 2024 року парламент ухвалив закон про державний бюджет України на 2025 рік з доходами в 2,3 трлн грн та видатками в 3,9 трлн грн. Планові доходи та видатки на 2025 рік значно нижчі за фактичні показники 2024 року, що дає підстави для ймовірних переглядів бюджету в наступному році.

6 грудня Міністерство фінансів України повідомило, що видатки державного бюджету за 11 місяців 2024 року становили 3 775 млрд грн. При цьому законом про державний бюджет на 2024 рік (з урахуванням змін, внесених восени) було передбачено річний обсяг видатків на рівні 3737 млрд грн. Перевиконання плану видатків спостерігалося за спеціальним фондом держбюджету, де факт за 11 місяців становив 778 млрд грн проти запланованих 190 млрд грн, що не вимагало внесення змін до закону.