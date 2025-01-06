Расходы госбюджета в декабре установили рекорд: более 700 млрд грн

В 2024 году кассовые расходы государственного бюджета составили 4479,3 млрд грн. Это значит, что в декабре они превысили 700 млрд грн – на четверть больше, чем в декабре 2023 года, когда расходы составили 561 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Минфина от 6 декабря. Закон о Госбюджете на 2024 год предусматривал годовой объем расходов в 3,7 трлн грн, поэтому фактические расходы оказались на 743 млрд грн (или на 20%) больше запланированных.

Подробности

В декабре 2024 года благодаря значительной внешней помощи доходы государственного бюджета достигли 470,4 млрд грн, что значительно больше 302,6 млрд грн в ноябре. В частности, по общему фонду доходы выросли до 286 млрд грн по сравнению с 220 млрд грн в ноябре.

В целом за 2024 год государственный бюджет получил 3 трлн 120,5 млрд грн доходов, что на 448 млрд грн, или на 16,8%, больше показателя 2023 года. По общему фонду доходы выросли на 513,9 млрд грн (30,9%), достигнув 2 трлн 177 млрд грн. Международная финансовая помощь в виде грантов составила 453,6 млрд грн, что также превышает уровень 2023 года (433,9 млрд грн).

По расходам они в 2024 году выросли на 464,5 млрд грн (11,6%) и составили 4 трлн 479,3 млрд грн. Расходы общего фонда увеличились на 454,5 млрд грн (15%), достигнув 3 трлн 488,8 млрд грн.

Контекст

18 сентября 2024 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет на 2024 год, которые предусматривают частичное перераспределение расходов и их увеличение на 428 млрд грн для финансирования дополнительных 0,5 трлн грн на оборону.

Эти изменения сопровождались принятием в октябре пакета законодательных инициатив по повышению налогов, включающих увеличение ставки военного сбора до 5% и повторное введение повышенной ставки налога на прибыль для банковских учреждений на уровне 50%.

19 ноября 2024 года парламент принял закон о государственном бюджете Украины на 2025 год с доходами в 2,3 трлн грн и расходами в 3,9 трлн грн. Плановые доходы и расходы на 2025 год значительно ниже фактических показателей 2024 года, что дает основания для вероятных пересмотров бюджета в следующем году.

6 декабря Министерство финансов Украины сообщило, что расходы государственного бюджета за 11 месяцев 2024 составили 3 775 млрд грн. При этом законом о государственном бюджете на 2024 год (с учетом изменений, внесенных осенью) был предусмотрен годовой объем расходов на уровне 3737 млрд грн. Перевыполнение плана расходов наблюдалось по специальному фонду госбюджета, где факт за 11 месяцев составил 778 млрд грн против запланированных 190 млрд грн, что не требовало внесения изменений в закон.