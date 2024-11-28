Зеленський підписав закон про держбюджет на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік, який Верховна Рада ухвалила 19 листопада. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
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Деталі
- «Уряд чітко розуміє, що наступний фінансовий рік пройдемо впевнено. Маємо злагодженість гілок влади та міцну підтримку наших партнерів», – йдеться у повідомленні голови уряду.
Головні статті витрат
- Безпека та оборона. Видатки зростуть до 2,23 трлн грн, що на 47,6 млрд грн більше порівняно з уточненим планом 2024 року. Зокрема, на оплату праці військових передбачено 1,16 трлн грн, що на 10 млрд грн більше, ніж торік.
- Підтримка бізнесу. Для розвитку підприємництва в рамках програми «5-7-9%» передбачено 18 млрд грн. Це фінансування спрямоване на доступне кредитування МСБ, що допоможе стимулювати економічне відновлення та зберегти робочі місця. На гранти для бізнесу передбачено 1,4 млрд грн, а на Фонд розвитку інновацій – 3 млрд грн.
- Соціальний захист. У бюджеті на цю статтю передбачено 420,9 млрд грн. Із них трансферти до Пенсійного фонду складуть 236,9 млрд грн, виплати пільг і субсидій – 42,3 млрд грн, а також додаткові кошти на соціальні програми в рамках публічних інвестицій (PIM) – 1,1 млрд грн, включаючи будівництво житла для багатодітних родин та розвиток соціальних послуг.
- Підтримка ветеранів. У бюджеті на це передбачено 10,5 млрд грн, з яких 2,9 млрд грн спрямовано на фінансування фахівців із супроводу, 1,7 млрд грн – на ментальну, фізичну та психологічну реабілітацію і професійну адаптацію ветеранів. 348 млн грн передбачено на програми Українського ветеранського фонду. У рамках PIM додатково виділено 4,9 млрд грн на Публічні інвестиційні проєкти, включаючи будівництво житла для ветеранів.
- Освіта. Заплановано спрямувати на цю статтю 198,9 млрд грн. Фінансування покриє видатки на зарплати вчителям у розмірі 103,2 млрд грн, 12 млрд грн на доплати вчителям, закупівлю підручників (1,4 млрд грн), гранти на вищу освіту – 28 млрд грн. У межах PIM додатково виділено 11,8 млрд грн на модернізацію та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів та облаштування укриттів.
- Охорона здоровʼя. Фінансування охорони здоровʼя становитиме 217 млрд грн, що включає покриття витрат на програму медичних гарантій (175,5 млрд грн), закупівлю ліків та медичних виробів (11,8 млрд грн). У рамках PIM передбачено 5,6 млрд грн на оновлення медичних закладів, придбання обладнання та створення реабілітаційних центрів.
- Підтримка громад. Ресурс місцевих бюджетів зросте порівняно з 2024 роком на 15% – з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн. Основний приріст мають забезпечити надходження від ПДФО, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 280,9 млрд грн та додаткова дотація для місцевих бюджетів, яка зросте до 36,5 млрд грн, зокрема на підтримку деокупованих територій. Базова дотація зросте до 25,5 млрд грн, а введення реверсної дотації дозволить ефективніше розподіляти ресурси. Передбачено видатки з держбюджету на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4,0 млрд грн, а також на Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) – 1,0 млрд грн.
- Культура та медіапростір. На підтримку культури та медіапростору передбачено 10,3 млрд грн. Фінансування охоплює збереження культурної спадщини, підтримку національних театрів та концертних організацій (2 млрд грн), а також проєкти з розвитку стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (4,1 млрд грн).
- Наука. На фінансування науки передбачено 14,5 млрд грн, що спрямовано на підтримку дослідницьких проектів, модернізацію наукової інфраструктури та гранти для пріоритетних досліджень. Особливу увагу буде приділено розробкам у сфері ОПК та енергетичній безпеці.
- Цифрова трансформація. На цифрову трансформацію пріоритетних галузей передбачено 4 млрд грн. Серед ключових проєктів – розвиток електронного урядування, розширення можливостей порталу «Дія», інноваційні рішення для підвищення ефективності державних послуг та впровадження новітніх технологій у сфері безпеки.
- Спорт. Фінансування спортивної галузі становитиме 5,7 млрд грн. Видатки спрямують на підтримку олімпійського та паралімпійського руху, розвиток фізичної культури, а також підготовку спортсменів до міжнародних змагань.
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