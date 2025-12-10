Попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито «програє», західні урядовці не фіксують жодних помітних змін на фронті й не поділяють його оцінок. Про це 10 грудня пише CNN з посиланням на джерела.

Деталі

Після коментарів Трампа про «перевагу» Росії у війні кілька американських і європейських посадовців розповіли телеканалу, що не отримували жодних нових аналітичних звітів, які б свідчили про перелом у бойовій ситуації. Так само немає ознак, що російські війська можуть швидко здобути вирішальний успіх.

За даними видання, російські сили повільно просуваються і підступають до ключових українських логістичних напрямків, але роблять це ціною значних втрат у живій силі.

«Росіяни просуваються, але темпи такі ж, як і протягом останніх місяців – тут немає різкого зламу», – сказав CNN один із представників українських сил.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже нагадала, що за рік Росія окупувала менш ніж 1% української території, що аж ніяк не виглядає як ознака перемоги. Вона зазначила, що Кремль прагне позбавити Україну суверенітету, але цього на полі бою не досягає.

Водночас посадовці визнають, що ситуація для Києва залишається непростою.

«Через виснаження та нестачу укріплень Україна поступово втрачає низку стратегічних позицій на сході», – заявив високопоставлений представник США.

CNN також пише, що у Європі побоюються: розчарований повільним перебігом переговорів, Трамп може дистанціюватися від мирного процесу й перекласти відповідальність за застій на Україну та європейських партнерів.

Американський чиновник підтвердив ці настрої, зазначивши: «Для нього це дедалі більше виглядає як політичний тягар – війна, що не має кінця».

Контекст

9 грудня в інтерв’ю Politico Дональд Трамп заявив, що, на його погляд, Росія зараз має «потужніші позиції для переговорів», а Україна «втратила значні території», тож її становище «важко назвати успішним». Він також висловив думку, що ризик Третьої світової війни знизився, тоді як Європа, на його переконання, «не надто ефективно» реагує на виклики, пов’язані з війною.