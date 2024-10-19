Виконавча рада МВФ затвердила п’ятий перегляд програми з Україною. У бюджет надійде $1,1 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила п’ятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, що зокрема означає виділення чергового траншу у розмірі $1,1 млрд. Про це ідеться в релізі МВФ.
Попри те, що МВФ відзначає стійкість української економіки, Фонд дещо погіршив свій макропрогноз.
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Ключові факти
- Усі кількісні критерії на кінець червня та індикативні цілі були виконані, констатує Фонд. Зокрема, українська влада завершила структурні бенчмарки (маяки – Forbes), що стосуються податкових пільг, держкомпаній, що постраждали від війни, митної реформи та управління державними інвестиціями.
- Два структурні маяки в меморандумі відтермінували: аудит НАБУ перенесли на кінець січня 2025 року, зміни Кримінально-процесуального кодексу (так звані правки Лозового – Forbes) – на кінець грудня 2024-го.
- З отриманням цих $1,1 млрд обсяг виділених МВФ коштів за нинішньою програмою досягне $8,7 млрд із загальних $15,5 млрд. Тобто Україна вже вибрала понад половину очікуваної допомоги МВФ.
- МВФ погіршив макроекономічний прогноз для України – зокрема через атаки на енергетичну інфраструктуру. Так, прогноз зростання ВВП у 2024-му Фонд змінив з 2,5-3,5% до 3%, у 2025-му – з 5,5% до з 2,5-3,5%. Інфляцію МВФ очікує цьогоріч на рівні 9% (було 8%), наступного – 7,5% (було 7%).
Контекст
4 вересня місія МВФ почала консультації з українським урядом щодо перегляду Програми розширеного фінансування.
Тоді ж голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Україна та МВФ у межах місії щодо п’ятого перегляду програми зосередяться на можливостях внутрішніх ресурсів для покриття потреб держбюджету. Він назвав перегляд програми «непростим завданням». В його вирішенні значну роль відіграватиме робота на внутрішньому борговому ринку, зазначив голова НБУ.
5 вересня голова податкового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев після зустрічі Мінфіну та НБУ з представниками місії МВФ повідомив, що Фонд вказує на недостатність ресурсів у законопроєкті про підвищення податків. Одне із додаткових джерел – податок на додану вартість (ПДВ).
Зрештою українська влада домовилась про пʼятий перегляд програми з МВФ, рішення на рівні персоналу затвердили 11 вересня. Forbes розбирав основні зобовʼязання України за цією програмою.
Програма МВФ для України діє з березня 2023 року та розрахована до 2027-го. Обсяг фінансування — $15,5 млрд. Чинна програма МВФ є вагомою частиною великого пакета міжнародної підтримки України на $122 млрд на 2023–2027 роки.
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