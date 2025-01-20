Виноробам стали доступні гранти від держави, а ветеранам відкрилась можливість взяти їх вдруге. Зміни в програмі «Власна справа» 

З 1 січня 2025 року в Україні стартували зміни в грантовій програмі «Власна справа». Тепер виробники тихих вин і медових напоїв можуть отримати державну підтримку для розвитку бізнесу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки від 20 січня.

Деталі

Учасники програми можуть вибирати між ПриватБанком і Ощадбанком для відкриття грантового рахунку.

Для ветеранів і їхніх родин змінилися умови: тепер можна подовжити термін реалізації проєкту до семи років. Також вони можуть отримати ще один грант, якщо успішно виконали попередні умови.

Гранти від 50 000 до 250 000 грн доступні як для діючих підприємців, так і для новачків. Для сум понад 75 000 грн потрібно створити робочі місця. Молодь до 25 років може отримати до 150 000 грн без вимоги створювати робочі місця.

Учасники бойових дій та родичі загиблих захисників можуть отримати гранти від 250 000 грн до 1 млн грн, з умовою створення робочих місць. Для сум від 500 000 грн до 1 млн грн необхідно співфінансування – 30% власних коштів.

Кошти можна витратити на обладнання, сировину чи оренду приміщень. Заявки подаються через портал «Дія» з бізнес-планом. Програму адмініструє Державна служба зайнятості.

Контекст

Грантова програма «Власна справа» була запущена Міністерством економіки України в липні 2022 року в рамках проєкту «єРобота» для підтримки мікро- та малого бізнесу.

У 2024 році програма продовжила свою роботу, надаючи гранти для розвитку підприємництва. За підсумками двадцять другої хвилі грантів було визначено 438 переможців, які отримають підтримку на суму 106 млн грн. З початку року в програмі взяли участь майже 10 тисяч осіб, у бізнес яких держава інвестує 2,5 млрд грн.

З вересня 2024 року для українців до 25 років стала доступною нова можливість – отримати грант на розвиток власної справи на суму 150 000 грн.

24 грудня 2024 року Кабінет Міністрів України спростив доступ до грантів для ветеранів, які бажають започаткувати власний бізнес в межах програми «єРобота». Також було додано, що підприємці, які протягом визначеного терміну сплатять податки на суму отриманого гранту, зможуть отримати додаткову грантову виплату за бажанням.