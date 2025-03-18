Виплати клієнтам підсанкційного «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку – голова НКЦПФР

Перші виплати клієнтам підсанкційного брокера «Фрідом Фінанс Україна», чиї кошти були заморожені у жовтні 2022 року, можуть стартувати вже цього літа. Про це сказав голова НКЦПФР Руслан Магомедов в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

Є велика ймовірність, що процес виплат почнеться влітку і проходитиме доволі швидко. Якщо це станеться раніше, це стане приємною несподіванкою, зазначив Магомедов.

За його словами, розблокування коштів стало можливим після змін, внесених президентом у січні цього року до указу від 2022-го.

Магомедов зазначив, що після оновлення указу вдалося розробити механізм виплат, який зараз узгоджують із депозитаріями, банком та правоохоронними органами. Регулятор уже оприлюднив відповідне рішення, щоб клієнти розуміли алгоритм дій.

За словами голови НКЦПФР, регулятор підтримує постійний зв’язок із клієнтами «Фрідому»: раз на два тижні комунікацію з ними веде член Комісії Ярослав Шляхов.

Магомедов наголосив, що основне завдання – повернути активи інвесторам, не порушуючи санкційної політики держави. Він запевнив, що кошти не зможуть отримати особи, пов’язані з підсанкційними власниками, оскільки для цього потрібне погодження державних органів та правоохоронців.

Призначений у 2023 році тимчасовий керуючий «Фрідом Фінанс Україна» провів аудит і підтвердив, що компанія має достатньо активів для виплат, зазначив Магомедов.

Водночас він виключив можливість відновлення діяльності компанії, оскільки всі її рахунки залишаються заблокованими.

Контекст

Брокер казахстанського мільярдера з російським корінням Тимура Турлова «Фрідом фінанс» вже понад два роки перебуває під санкціями РНБО. Заблоковано понад 3,5 млрд грн активів майже 13 000 українських клієнтів.

У серпні 2024-го частина клієнтів «Фрідому» не змогла взяти участь у голосуванні за реструктуризацію держборгу. Через блокування інвестори «Фрідому» втратили близько 160 млн грн.

13 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».