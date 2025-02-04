Постачальник мережі JYSK інвестує $14 млн у будівництво меблевого заводу в Хмельницькому

У Хмельницькому почалося будівництво нового заводу з виробництва корпусних меблів компанії «Аккорд Імпорт», повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський 4 лютого. Запуск перших виробничих ліній заплановано на липень, а на повну потужність новий завод має вийти у вересні.

Ключові факти

Після запуску нового заводу виробничі потужності компанії зростуть з 420 000 кв. м, до 1,2 млн. кв. м корпусних меблів на місяць. За словами Кисилевського, це дозволить компанії увійти у топ-5 виробників корпусних меблів Європи.

Обсяг інвестицій у новий проект становить $14 млн.

Для забезпечення потреб в електроенергії компанія побудувала сонячну електростанцію на 1,1 МВт та будує додаткові 2,8 МВт, а також закупила газопоршневу установку. На новому виробництві створять 140 робочих місць.

Діюче підприємство «Аккорд Імпорт» зараз завантажене на 100%. Близько 70% замовлень на корпусні меблі компанії припадає на міжнародну торговельну мережу JYSK. У 2025 році вона збільшила на третину обсяг замовлень корпусних меблів з України.

Загалом на експорт до країн Євросоюзу відправляється 96% виробленої продукції. Очікується, що запуск нового заводу дасть змогу розширити географію експортних поставок на країни Близького Сходу, Південної Азії та Південної Америки.

Контекст

«Аккорд Імпорт» у 2015‐му заснували в Хмельницькому брати Руслан та Вадим Грабарі з батьком Миколою. До цього вони 15 років імпортували меблі з Польщі та Китаю як приватні підприємці.

Наприкінці 2023 року хмельницька компанія «Аккорд Імпорт» перемогла в тендері італійського виробника меблів, тепер вона має поставити данській мережі меблевих магазинів JYSK офісних полиць на €1,5 млн. Цей контракт – невелика частина того, що українська компанія виготовляє і продає JYSK. У 2024-му «Аккорд» мав відвантажити на склади JYSK меблів на €32 млн. У 2023 році виробник поставив данській мережі продукції на €22 млн – це майже 340 000 одиниць меблів, які займають 1200 вантажівок.

Результати «Аккорду» не в тренді меблевого ринку: загальний експорт українських меблів у 2022‐му впав на 23,3%, а у 2023 році – ще на 2,5%. Хмельницька компанія, яка експортує 98% власної продукції, навпаки, зростає: у 2023‐му виторг «Аккорду», за даними YouControl, зріс більш ніж удвічі, до 1,36 млрд грн.

Партнерство із JYSK приносить українській компанії понад дві третини виторгу. Як «Аккорд» досяг цього рівня – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.