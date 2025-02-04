Поставщик сети JYSK инвестирует $14 млн в строительство мебельного завода в Хмельницком

В Хмельницком началось строительство нового завода по производству корпусной мебели компании «Аккорд Импорт», сообщил заместитель главы Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Кисилевский 4 февраля. Запуск первых производственных линий намечен на июль, а на полную мощность новый завод должен выйти в сентябре.

Ключевые факты

После запуска нового завода производственные мощности компании возрастут с 420 000 кв. м, до 1,2 млн кв. м корпусной мебели в месяц. По словам Кисилевского, это позволит компании войти в топ-5 производителей корпусной мебели Европы.

Объем инвестиций в новый проект составляет $14 млн.

Для обеспечения потребностей электроэнергии компания построила солнечную электростанцию ​​на 1,1 МВт и строит дополнительные 2,8 МВт, а также закупила газопоршневую установку. На новом производстве будет создано 140 рабочих мест.

Действующее предприятие «Аккорд Импорт» сейчас загружено на 100%. Около 70% заказов на корпусную мебель компании приходится на международную торговую сеть JYSK. В 2025 году она увеличила на треть объем заказов корпусной мебели из Украины.

В целом на экспорт в страны Евросоюза отправляется 96% производимой продукции. Ожидается, что запуск нового завода позволит расширить географию экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Южной Азии и Южной Америки.

Контекст

«Аккорд Импорт» в 2015-м основали в Хмельницком братья Руслан и Вадим Грабари с отцом Николаем. До этого они 15 лет импортировали мебель из Польши и Китая в качестве частных предпринимателей.

В конце 2023 года хмельницкая компания «Аккорд Импорт» победила в тендере итальянского производителя мебели, теперь она должна поставить датской сети мебельных магазинов JYSK офисных полок на €1,5 млн. Этот контракт – небольшая часть того, что украинская компания производит и продает JYSK. В 2024-м «Аккорд» должен был отгрузить на склады JYSK мебели на €32 млн. В 2023 году производитель поставил датской сети продукции на €22 млн – это почти 340 000 единиц мебели, занимающей 1200 грузовиков.

Результаты «Аккорда» не в тренде мебельного рынка: общий экспорт украинской мебели в 2022-м упал на 23,3%, а в 2023 году – еще на 2,5%. Хмельницкая компания, которая экспортирует 98% собственной продукции, наоборот, растет: в 2023-м выручка «Аккорда», по данным YouControl, выросла более чем вдвое, до 1,36 млрд грн.

Партнерство по JYSK приносит украинской компании более двух третей выручки. Как «Аккорд» достиг этого уровня – читайте в материале Forbes Ukraine.