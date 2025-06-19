Американська оборонна компанія Raytheon збільшує інвестиції в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Patriot, NASAMS і переносних зенітних комплексів Stinger, а також планує співпрацю з Україною. Про це розповів Том Лаліберті, керівник підрозділу наземних і протиповітряних систем Raytheon, в інтерв’ю Euractiv 19 червня.

Деталі

Незважаючи на європейські прагнення зменшити залежність від американських постачальників, попит на Patriot залишається рекордним, із термінами очікування поставок понад 10 років. Серед ключових замовників – Німеччина та Швейцарія.

Виробництво ускладнює дефіцит компонентів, зокрема для двигунів GEM-T і бойових частин. Німеччина та Іспанія є пріоритетними для розширення через наявність важливих підприємств у ланцюгу постачання.

В Україні Raytheon прагне не лише постачати системи ППО, а й залучати місцеву промисловість до їхнього виробництва та обслуговування. Компанія відновила виробництво Stinger через високий попит, спричинений війною в Україні, і планує продовжувати його навіть після появи нового перехоплювача NGSRI.

У Німеччині Raytheon спільно з MDBA Deutschland інвестує у потужності, щоб до 2028-2030 років подвоїти виробництво ракет-перехоплювачів. Крім того, Raytheon обслуговує Patriot і разом із норвезькою Kongsberg виробляє NASAMS.

Для підтримки європейської оборонної промисловості компанія готова до гнучкої співпраці, зокрема через спільні підприємства та зміну ролей, де європейські партнери можуть відігравати активнішу роль, ніж раніше.

Контекст

RTX Corporation, створена в квітні 2020-го шляхом злиття Raytheon Company і United Technologies, є світовим лідером у сфері авіації, космосу та оборони. У липні 2023 року компанія змінила назву на RTX, розмістивши головний офіс в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

RTX об’єднує три ключові підрозділи: Pratt & Whitney, що виробляє авіаційні двигуни для цивільних і військових літаків (виручка у 2024-му – близько $28 млрд); Collins Aerospace, який спеціалізується на авіоніці, інтер’єрних системах і післяпродажному обслуговуванні; та Raytheon, що фокусується на системах ППО, ракетах, радарах, безпілотниках і кібербезпеці.

У 2024 році RTX отримала виторг у $80,7 млрд, чистий прибуток $4,8 млрд і вільний грошовий потік $4,5 млрд, при цьому 59% доходів припало на оборонний сектор. Компанія налічує понад 186 000 співробітників у більш ніж 50 країнах, включаючи 57 000 інженерів, а беклог замовлень сягнув $218 млрд, з яких $125 млрд – у комерційній авіації та $93 млрд – у обороні.

RTX активно розвиває ракетні системи та ППО, зокрема Patriot, Tomahawk, Javelin, Stinger, а також дронові технології (Coyote) і лазерні системи для боротьби з БПЛА. У сегменті радарів і сенсорики компанія пропонує передові AESA-радари (APG-63, APG-79), наземні системи Sentinel і X-band, а також системи раннього попередження. Крім того, RTX інвестує в кібербезпеку, системи зв’язку, розвідки та управління боєм (C2ISR).