Американська оборонна компанія Raytheon збільшує інвестиції в європейське виробництво систем протиповітряної оборони, зокрема ракет Patriot, NASAMS і переносних зенітних комплексів Stinger, а також планує співпрацю з Україною. Про це розповів Том Лаліберті, керівник підрозділу наземних і протиповітряних систем Raytheon, в інтерв’ю Euractiv 19 червня.
Купуйте передплату з економією 25% на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, за ціною 1799 грн замість
2400 грн.
Деталі
- Незважаючи на європейські прагнення зменшити залежність від американських постачальників, попит на Patriot залишається рекордним, із термінами очікування поставок понад 10 років. Серед ключових замовників – Німеччина та Швейцарія.
- Виробництво ускладнює дефіцит компонентів, зокрема для двигунів GEM-T і бойових частин. Німеччина та Іспанія є пріоритетними для розширення через наявність важливих підприємств у ланцюгу постачання.
- В Україні Raytheon прагне не лише постачати системи ППО, а й залучати місцеву промисловість до їхнього виробництва та обслуговування. Компанія відновила виробництво Stinger через високий попит, спричинений війною в Україні, і планує продовжувати його навіть після появи нового перехоплювача NGSRI.
- У Німеччині Raytheon спільно з MDBA Deutschland інвестує у потужності, щоб до 2028-2030 років подвоїти виробництво ракет-перехоплювачів. Крім того, Raytheon обслуговує Patriot і разом із норвезькою Kongsberg виробляє NASAMS.
- Для підтримки європейської оборонної промисловості компанія готова до гнучкої співпраці, зокрема через спільні підприємства та зміну ролей, де європейські партнери можуть відігравати активнішу роль, ніж раніше.
Контекст
RTX Corporation, створена в квітні 2020-го шляхом злиття Raytheon Company і United Technologies, є світовим лідером у сфері авіації, космосу та оборони. У липні 2023 року компанія змінила назву на RTX, розмістивши головний офіс в Арлінгтоні, штат Вірджинія.
RTX об’єднує три ключові підрозділи: Pratt & Whitney, що виробляє авіаційні двигуни для цивільних і військових літаків (виручка у 2024-му – близько $28 млрд); Collins Aerospace, який спеціалізується на авіоніці, інтер’єрних системах і післяпродажному обслуговуванні; та Raytheon, що фокусується на системах ППО, ракетах, радарах, безпілотниках і кібербезпеці.
У 2024 році RTX отримала виторг у $80,7 млрд, чистий прибуток $4,8 млрд і вільний грошовий потік $4,5 млрд, при цьому 59% доходів припало на оборонний сектор. Компанія налічує понад 186 000 співробітників у більш ніж 50 країнах, включаючи 57 000 інженерів, а беклог замовлень сягнув $218 млрд, з яких $125 млрд – у комерційній авіації та $93 млрд – у обороні.
RTX активно розвиває ракетні системи та ППО, зокрема Patriot, Tomahawk, Javelin, Stinger, а також дронові технології (Coyote) і лазерні системи для боротьби з БПЛА. У сегменті радарів і сенсорики компанія пропонує передові AESA-радари (APG-63, APG-79), наземні системи Sentinel і X-band, а також системи раннього попередження. Крім того, RTX інвестує в кібербезпеку, системи зв’язку, розвідки та управління боєм (C2ISR).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.