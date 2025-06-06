Група компаній Vitagro та данська генетична компанія DanBred уклали угоду про створення в Україні племінного розплідника для вирощування свиней. Про це повідомила пресслужба компанії. Сума інвестицій у проєкт не розкривається. За словами співрозмовника Forbes Ukraine, дотичного до угоди, вона може становити $11 млн.

Деталі

Розплідник спеціалізуватиметься на вирощуванні порід Йоркшир, Дюрок та Ландрас, а також гібридів і кнурів породи Дюрок.

На фермі в Хмельницькій області утримуватимуть 1000 свиноматок, що дасть змогу вирощувати до 9000 поросят та 250 кнурів щорічно. Перші партії тварин уже доставлені, третя прибуде наприкінці червня 2025 року. Перше потомство очікується в листопаді–грудні 2025-го, а продаж на українському ринку розпочнеться з 2026 року.

Раніше українським фермерам доводилось імпортувати племінних свиней з Данії, що потребувало складних процедур, транспортних витрат (від €15 000 за авто) та митних зборів. Новий репродуктор усуне ці бар’єри, забезпечуючи місцевий доступ до генетики DanBred, повідомили у Vitagro.

Контекст

Vitagro – диверсифікована промислова група з активами в аграрному, енергетичному, переробному, будівельному та хімічному секторах. Земельний банк компанії охоплює близько 90 000 гектарів.

Активи розташовані у Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Київській областях. Група веде діяльність у сферах тваринництва, садівництва, відновлюваної енергетики, а також займається виробництвом добрив, комбікормів і будівельних матеріалів.

DanBred – провідна компанія у генетиці свиней із 120-річним досвідом селекції, що постачає генетичний матеріал та рішення для свинарства. Компанія має розплідники в 20 країнах.