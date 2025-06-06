Группа компаний Vitagro и датская генетическая компания DanBred заключили соглашение о создании в Украине племенного питомника для выращивания свиней. Об этом сообщила пресс-служба компании. Сумма инвестиций в проект не раскрывается. По словам собеседника Forbes Ukraine, причастного к соглашению, она может составить $11 млн.

Подробности

Питомник будет специализироваться на выращивании пород Йоркшир, Дюрок и Ландрас, а также гибридов и хряков породы Дюрок.

На ферме в Хмельницкой области будут содержать 1000 свиноматок, что позволит выращивать до 9000 поросят и 250 хряков ежегодно. Первые партии животных уже доставлены, третья прибудет в конце июня 2025 года. Первое потомство ожидается в ноябре–декабре 2025-го, а продажи на украинском рынке начнутся с 2026 года.

Ранее украинским фермерам приходилось импортировать племенных свиней из Дании, что требовало сложных процедур, транспортных расходов (от €15 000 за авто) и таможенных пошлин. Новый репродуктор устранит эти барьеры, обеспечивая местный доступ к генетике DanBred, сообщили в Vitagro.

Контекст

Vitagro – диверсифицированная промышленная группа с активами в аграрном, энергетическом, перерабатывающем, строительном и химическом секторах. Земельный банк компании охватывает около 90 000 гектаров.

Активы находятся в Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и Киевской областях. Группа ведет деятельность в сфере животноводства, садоводства, возобновляемой энергетики, а также занимается производством удобрений, комбикормов и строительных материалов.

DanBred – ведущая компания в генетике свиней со 120-летним опытом селекции, поставляющая генетический материал и решения для свиноводства. Компания располагает питомниками в 20 странах.