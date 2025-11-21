Підписка від 25 грн
Виторг «Астарти» за три квартали впав на 22%, інвестиції зросли у понад два рази

Найбільший виробник цукру «Астарта» за 9 місяців отримала €343 млн виторгу, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це йдеться у звіті компанії.

Ключові факти

  • Виторг компанії зменшився на 22%, до €343 млн. Чистий прибуток скоротився майже удвічі, до €43,7 млн. Експорт забезпечив 63% продажів. EBITDA зменшилася на 23%, до €101 млн. Виторг агро сегменту знизився на 23%, до €112 млн.
  • Виторг у сегменті виробництва цукру зменшився на 36%, до €108 млн. Причина – зниження експорту внаслідок завершення дії АТМ. До ЄС експортували 33% цукру. Решту – в Азію та країни MENA.
  • Виторг соєвого сегменту залишився стабільним – на рівні €77 млн. Проте EBITDA соєвої переробки впала вдвічі, до €10 млн.
  • Сегмент молочного виробництва зріс на 14%, до €42 млн. Проте EBITDA знизилась на 26%, до €15 млн через менший приріст вартості та вищі витрати.
  • Чистий фінансовий борг зріс вчетверо, до €62 млн. Загальний борг, включно з лізингом, зріс на 85% – €193 млн проти €104 млн роком раніше.
  • «Астарта» інвестувала €34 млн у будівництво нового заводу з глибокої переробки сої та інших культур. Плановий запуск – у 2026-му. Частка власної сої у переробці впала з 80% до 47% – компанія диверсифікує закупівлі під майбутній завод.

Контекст

«Астарта», мажоритарним власником якої є Віктор Іванчик – лідер у виробництві молока, цукру та у переробці сої. Земельний банк компанії – близько 200 000 га, на яких вирощують кукурудзу, пшеницю, соняшник, цукровий буряк, сою та ріпак.

Фокус компанії під час війни – інвестиції у глибоку переробку сої, продаж цукру напряму клієнтам без участі трейдерів. Стратегія «Астарти» наразі – поглиблення експертизи в тих галузях переробки, де компанія вже присутня.

