Виторг Netpeak Group росте на 50%-70% щороку – Бородатюк

Виторг Netpeak Group за 2024 рік зріс на 70% у порівнянні з 2023 роком. Про це розповів співзасновник та СЕО компанії Артем Бородатюк в ефірі « Business Breakfast з Володимиром Федоріним ».

Ключові факти

«До 2023 року наш виторг зріс на 70%», – сказав Бородатюк в ефірі. За його словами останні два роки виторг Netpeak Group ріс на 50%-70% щороку. Виторг Netpeak Group у 2022 році склав $50 млн.

«Зараз в Netpeak Group входить понад 30 компаній – ми відкрили івент-агенцію іммерсивних корпоративів, компанію яка робить мерч для бізнесу, запускаємо ШІ-агенцію», – додає Артем Бородатюк.

Контекст

У 2023 році в Netpeak Group входило 23 компанії, серед яких маркетингова агенція Inweb, онлайн-університет Choice 31, стартап-студія Tonti Laguna Group, LMS-система Academy Ocean. Один з найуспішніших бізнесів групи – стартап-студія застосунків KissMyApps.

Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. Компанія також опинилася серед лідерів за наймом – з березня 2023-го команда зросла на понад 17%. Виторг у 2023-му – $70 млн, за підрахунками Forbes. Оцінка – від $200 млн.