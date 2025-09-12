Другий за величиною оператор мобільного зв’язку в Україні, «ВФ Україна» («Vodafone Україна», VFU), який через виплату дивідендів з кінця травня викупив власні єврооблігації на суму близько $7 млн у рамках трьох тендерів, оголосив про підвищення ціни викупу на четвертому тендері до 92% від номіналу. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення компанії на Ірландській фондовій біржі.

Деталі

Раніше ціна становила 90% наприкінці серпня та 85% у першій пропозиції від 13 серпня.

Згідно з повідомленням, максимальний обсяг викупу залишився на рівні $5,12 млн, що більше за попередній ліміт у $3,95 млн. Термін подання заявок подовжено до 18 вересня, а розрахунки заплановано на 25 вересня.

Під час перших двох тендерів VFU викупив облігації на суму, еквівалентну €1 млн. Перший викуп відбувся за ціною 99% від номіналу, другий – 90%. Результати другого викупу не оприлюднено, тоді як коефіцієнт масштабування першого склав 0,0040355668. У третьому тендері з ціною 85% від номіналу та лімітом $4,7 млн компанія отримала заявки на $53,4 млн, задовольнивши їх на $5,2 млн із коефіцієнтом масштабування 0,1315451889487317.

Єврооблігації з погашенням у лютому 2027 року та ставкою 9,625% річних випущено на $300 млн. Після анулювання викуплених облігацій їхня номінальна вартість в обігу становить $292,5 млн.

Контекст

Викуп єврооблігацій пов’язаний із виплатою дивідендів акціонеру на понад 660 млн грн ($15,9 млн) за 2024 рік, оголошеною 24 квітня 2025 року. Згідно з обмеженнями НБУ, дивіденди виплачуються щомісяця сумами, еквівалентними €1 млн. Умови випуску облігацій зобов’язують VFU пропонувати власникам облігацій викуп на суму, що відповідає виплаченим за кордон дивідендам. Наразі здійснено п’ять таких виплат.

За перше півріччя 2025 року чистий прибуток «Vodafone Україна» знизився на 13% – до 1,71 млрд грн, тоді як виторг зріс а на 15% – до 13,52 млрд грн.