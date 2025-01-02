Обраний президент США Дональд Трамп здатний допомогти Україні зупинити Володимира Путіна, повідомив президент Володимир Зеленський в інтервʼю національному телемарафону 2 січня. За його словами, справедливим миром для України є потужні гарантії безпеки.

Про Трампа

Трамп може бути рішучим і здатний допомогти Україні зупинити Путіна, вважає президент Зеленський. «Трамп може бути рішучим. Я думаю для нас це найголовніше, що він, його якості, вони такі є. Він здатен бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна… Справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна».

Він назвав Трампа «сильним і непередбачуваним». Він додав, що хотів би, щоб «непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім Росії». Зеленський вважає, що Трамп дійсно хоче закінчити війну.

Зеленський зазначив, що поки в нього не було «жодного негативного моменту» в спілкуванні з Трампом, він додав, що його команда і команда обраного президента США перебувають у постійному контакті.

Про мир і гарантії безпеки

Зеленський вважає справедливий мир для України – євроінтеграція і гарантії безпеки. «Справедливий мир для нас – це розуміння, що ми в ЄС і розуміння, що в нас є потужні, сильні гарантії безпеки… Безумовно, будь-які гарантії безпеки без США, я вважаю, це слабкі гарантії безпеки»

Він зазначив, що справедливий мир передбачає сильну Україну. «Це серйозні гарантії безпеки, недопущення того, що Путін знову прийде з агресією. Це сильна армія – це не те, на що розраховує Путін, 40 000-50 000 призову – ми розуміємо, що з такою армією війна зруйнує, не буде більше незалежної України»

Розміщення європейських сил

Україна підтримує ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення європейських сил, проте це не має виключати перспективу членства в НАТО, сказав Зеленський.

«Однієї Франції недостатньо. Ми б не хотіли, щоб це була одна-дві країни, якщо дійде до цієї ініціативи. Це точно повинно бути на шляху в НАТО. Це не означає, що розміщення європейських сил виключає майбутнє в НАТО»

Президент зазначив, що ідею відправки європейського контингенту може підтримати Велика Британія і деякі інші країни, водночас він додав, що «Трамп позитивно ставиться до цієї ідеї», але поки незрозуміло «чи будуть там США».

Ситуація на фронті

Росія просувається на сході України, але лінія фронту може бути стабілізована цього місяця. «Зробимо все, щоб у січні була стабілізація була фронту. Це дуже складно»

Він додав, що військові вже отримали відповідне завдання.

Про вибори

Вибори в Україні можливо провести тільки після закінчення гарячої фази війни і в сильній позиції для України і з сильною армією, заявив Зеленський.

«Під час воєнного стану виборів не може бути або нам треба змінювати законодавство. Коли закінчується термін чинного президента, то тільки поки не будуть вибори нового президента, президент виконує свої обовʼязки… І президент, і парламент є легітимною владою до тих пір, поки не зʼявиться новий президент»

Другий термін

Зеленський планує ухвалити рішення про балотування на другий президентський термін залежно від того, як закінчиться війна з РФ.

«Я не знаю, як закінчиться ця війна. Я вважаю, що якщо я зроблю більше, ніж я можу, то тоді, напевно, я буду на це дивить більш позитивно. Для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Це не є для мене сьогоднішньою ціллю»

Про переговори з Путіним

Зеленський вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче перемовин і намагається будь-якими способами уникнути їх. «Він чіпляється за будь-який момент, щоб не сісти за перемовини зі мною. І в цьому й історія – в принципі він не хоче ніякого діалогу»

Зеленський вважає, що для Росії прямі переговори будуть програшем, бо не виконане завдання з окупації України.

«Перемовини з Україною просто Росії – це в принципі програш Росії. Чому переговори? Тому що це ж не ультиматум… Вони не виконали своє завдання, яке їм поставив Путін, тому для нього це дійсно не перемога»