ВВП України у першому кварталі зріс на 0,5% – НБУ

Реальний ВВП України у першому кварталі зріс на 0,5% порівняно з аналогічним періодом торік. Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ від 25 квітня.
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Деталі
- Основним фактором зростання стала відносно стабільна ситуація з електропостачанням. У січні-березні 2025 року дефіцит електроенергії був меншим, ніж очікувалося, завдяки теплій погоді, швидкому відновленню енергетичних потужностей та інфраструктури.
- Крім того, підприємства продовжували адаптуватися до перебоїв з електропостачанням, активно розвиваючи розподілену генерацію та встановлюючи обладнання для енергоавтономності. Імпорт електроенергії також відіграв важливу роль, що підтверджують результати опитувань НБУ серед компаній.
- Стабільна енергетична ситуація сприяла пожвавленню промисловості. Зокрема, високий попит на озброєння та будівництво укріплень підтримував роботу металургійних і машинобудівних підприємств, а підготовка до весняної посівної кампанії стимулювала виробництво добрив. Окремі сегменти тваринництва також показали зростання завдяки активізації експорту певних видів продукції.
- Водночас економічне зростання стримували низка факторів. Нестача сільськогосподарської сировини через низькі врожаї 2024 року негативно позначилася на харчовій промисловості та транспортній логістиці, зокрема експортних перевезеннях.
- Обстріли російськими військами спричинили руйнування газовидобувних потужностей, що призвело до скорочення видобутку газу та зростання потреби в його імпорті. Дефіцит робочої сили також обмежував економічний розвиток.
- НБУ прогнозує, що у 2025 році зростання ВВП залишатиметься помірним через наслідки війни, зокрема брак робочої сили, викликаний міграцією, посилення обстрілів і пошкодження газової інфраструктури, що збільшує залежність від імпорту.
- Крім того, глобальні торговельні конфлікти також чинять негативний вплив. У результаті НБУ знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 3,1% (з 3,6% у січневому звіті). Проте у подальшому зростання економіки може прискоритися завдяки активізації інвестицій, споживчого попиту, нормалізації економічних умов і прогресу в євроінтеграції.
Контекст
Раніше НБУ скоригував прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), а на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%). Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2025 року на рівні 1,1%. Мінекономіки повідомило, що за січень-лютий 2025 року ВВП зріс на 1,1%.
Міжнародні організації також переглянули свої прогнози: МВФ знизив оцінку зростання ВВП України на 2025 рік до 2-3%, ЄБРР – до 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – до 2% (з 6,5%). Водночас державний бюджет України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП на рівні 2,7%.
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