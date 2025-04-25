ВВП України у першому кварталі зріс на 0,5% – НБУ

Реальний ВВП України у першому кварталі зріс на 0,5% порівняно з аналогічним періодом торік. Про це йдеться у інфляційному звіті НБУ від 25 квітня.

Деталі

Основним фактором зростання стала відносно стабільна ситуація з електропостачанням. У січні-березні 2025 року дефіцит електроенергії був меншим, ніж очікувалося, завдяки теплій погоді, швидкому відновленню енергетичних потужностей та інфраструктури.

Крім того, підприємства продовжували адаптуватися до перебоїв з електропостачанням, активно розвиваючи розподілену генерацію та встановлюючи обладнання для енергоавтономності. Імпорт електроенергії також відіграв важливу роль, що підтверджують результати опитувань НБУ серед компаній.

Стабільна енергетична ситуація сприяла пожвавленню промисловості. Зокрема, високий попит на озброєння та будівництво укріплень підтримував роботу металургійних і машинобудівних підприємств, а підготовка до весняної посівної кампанії стимулювала виробництво добрив. Окремі сегменти тваринництва також показали зростання завдяки активізації експорту певних видів продукції.

Водночас економічне зростання стримували низка факторів. Нестача сільськогосподарської сировини через низькі врожаї 2024 року негативно позначилася на харчовій промисловості та транспортній логістиці, зокрема експортних перевезеннях.

Обстріли російськими військами спричинили руйнування газовидобувних потужностей, що призвело до скорочення видобутку газу та зростання потреби в його імпорті. Дефіцит робочої сили також обмежував економічний розвиток.

НБУ прогнозує, що у 2025 році зростання ВВП залишатиметься помірним через наслідки війни, зокрема брак робочої сили, викликаний міграцією, посилення обстрілів і пошкодження газової інфраструктури, що збільшує залежність від імпорту.

Крім того, глобальні торговельні конфлікти також чинять негативний вплив. У результаті НБУ знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 3,1% (з 3,6% у січневому звіті). Проте у подальшому зростання економіки може прискоритися завдяки активізації інвестицій, споживчого попиту, нормалізації економічних умов і прогресу в євроінтеграції.

Контекст

Раніше НБУ скоригував прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 3,1% (з 3,6%), на 2026 рік – до 3,7% (з 4,0%), а на 2027 рік – до 3,9% (з 4,2%). Інститут економічних досліджень та політичних консультацій оцінив зростання ВВП у першому кварталі 2025 року на рівні 1,1%. Мінекономіки повідомило, що за січень-лютий 2025 року ВВП зріс на 1,1%.

Міжнародні організації також переглянули свої прогнози: МВФ знизив оцінку зростання ВВП України на 2025 рік до 2-3%, ЄБРР – до 3,5% (з 4,7%), Світовий банк – до 2% (з 6,5%). Водночас державний бюджет України на 2025 рік базується на прогнозі зростання ВВП на рівні 2,7%.