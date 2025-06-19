Користувачі Х ілона Маска зможуть інвестувати чи торгувати на платформі соціальних мереж, заявила генеральний директор X Лінда Яккаріно, пише Financial Times 19 червня. Вона окреслила просування фінансових послуг у рамках прагнення Маска створити «додаток для всього».

Ключові факти

«Ви зможете прийти в X і провести все своє фінансове життя на платформі, – сказала Яккаріно в інтервʼю Financial Times. – І це стосується того, чи зможу я заплатити вам за піцу, яку ми розділили вчора ввечері, чи зробити інвестицію чи угоду. Тож це майбутнє».

Вона додала, що компанія також вивчає можливість випуску кредитної чи дебетової картки X, що може статися вже цього року.4

Компанія X вже заявила, що цього року представить X Money – цифровий гаманець та сервіс однорангових платежів, першим партнером якого стане Visa. Яккаріно додала, що X Money спочатку запуститься в США, а потім буде розгорнутий в інших місцях, і сказала, що сервіс дозволить користувачам купувати товари. «На платформі, якої сьогодні не існує, виникне ціла торгова та фінансова екосистема», — сказала вона.

Дослідницька фірма Emarketer прогнозує, що виторг X збільшиться до $2,3 млрд цього року в порівнянні з $1,9 млрд роком раніше. Водночас світові продажі у 2022 році, коли Маск прийшов до влади, склали $4,1 млрд.

Яккаріно також розхвалювала плани щодо посилення можливостей штучного інтелекту X після того, як у березні його купив xAI, стартап Маска в області штучного інтелекту, за $45 млрд. Вона стверджувала, що це обʼєднання допоможе краще доставляти рекламу відповідно до трендового контенту в режимі реального часу.

Яккаріно зазначає, що 96% рекламних клієнтів компанії до придбання тепер повернулися на платформу, і що компанія «дуже скоро» досягне своєї мети щодо повернення до рівня реклами 2022 року.

Контекст

Ймовірний вихід на ринок фінансових послуг відбувається в той час, коли Маск намагається змоделювати платформу, яку він купив у 2022 році, на зразок китайського WeChat – універсального центру для обміну повідомленнями, платежів та покупок.

Однак масштабний вихід на ринок фінансових послуг може піддати X обтяжливим регуляторним проблемам, таким як дотримання правил ліцензування та протидія відмиванню грошей.

X насилу відновлює фінансове благополуччя після того, як рекламодавці, які приносять більшу частину доходів, масово пішли після придбання Маском платформи, тоді відомої як Twitter, за $44 млрд. Багато хто скаржився на його невтручання в модерацію, що означає, що їхня реклама може бути розміщена поруч із небажаним контентом, а також на провокаційне використання платформи самим підприємцем-мільярдером.