Користувачі Х ілона Маска зможуть інвестувати чи торгувати на платформі соціальних мереж, заявила генеральний директор X Лінда Яккаріно, пише Financial Times 19 червня. Вона окреслила просування фінансових послуг у рамках прагнення Маска створити «додаток для всього».
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Ключові факти
- «Ви зможете прийти в X і провести все своє фінансове життя на платформі, – сказала Яккаріно в інтервʼю Financial Times. – І це стосується того, чи зможу я заплатити вам за піцу, яку ми розділили вчора ввечері, чи зробити інвестицію чи угоду. Тож це майбутнє».
- Вона додала, що компанія також вивчає можливість випуску кредитної чи дебетової картки X, що може статися вже цього року.4
- Компанія X вже заявила, що цього року представить X Money – цифровий гаманець та сервіс однорангових платежів, першим партнером якого стане Visa. Яккаріно додала, що X Money спочатку запуститься в США, а потім буде розгорнутий в інших місцях, і сказала, що сервіс дозволить користувачам купувати товари. «На платформі, якої сьогодні не існує, виникне ціла торгова та фінансова екосистема», — сказала вона.
- Дослідницька фірма Emarketer прогнозує, що виторг X збільшиться до $2,3 млрд цього року в порівнянні з $1,9 млрд роком раніше. Водночас світові продажі у 2022 році, коли Маск прийшов до влади, склали $4,1 млрд.
- Яккаріно також розхвалювала плани щодо посилення можливостей штучного інтелекту X після того, як у березні його купив xAI, стартап Маска в області штучного інтелекту, за $45 млрд. Вона стверджувала, що це обʼєднання допоможе краще доставляти рекламу відповідно до трендового контенту в режимі реального часу.
- Яккаріно зазначає, що 96% рекламних клієнтів компанії до придбання тепер повернулися на платформу, і що компанія «дуже скоро» досягне своєї мети щодо повернення до рівня реклами 2022 року.
Контекст
Ймовірний вихід на ринок фінансових послуг відбувається в той час, коли Маск намагається змоделювати платформу, яку він купив у 2022 році, на зразок китайського WeChat – універсального центру для обміну повідомленнями, платежів та покупок.
Однак масштабний вихід на ринок фінансових послуг може піддати X обтяжливим регуляторним проблемам, таким як дотримання правил ліцензування та протидія відмиванню грошей.
X насилу відновлює фінансове благополуччя після того, як рекламодавці, які приносять більшу частину доходів, масово пішли після придбання Маском платформи, тоді відомої як Twitter, за $44 млрд. Багато хто скаржився на його невтручання в модерацію, що означає, що їхня реклама може бути розміщена поруч із небажаним контентом, а також на провокаційне використання платформи самим підприємцем-мільярдером.
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