Стартап Ілона Маска xAI придбав його соціальну мережу X, яка оцінюється у $33 млрд

Стартап із розробки штучного інтелекту xAI Ілона Маска придбав платформу X, яку він також контролює, про це мільярдер написав у соцмережі 28 березня. За його словами, угода дозволить обʼєднати можливості xAI у галузі штучного інтелекту з охопленням X.

Ключові факти

«Обʼєднання оцінює xAI в $80 млрд, а X – у $33 млрд», — написав Маск. Він пояснив, що вартість X становить $45 млрд, включаючи $12 млрд боргу.

Мільярдер описав покупку як угоду з акціями.

«Майбутнє XAI і X тісно переплетено, – написав Маск. – Сьогодні ми офіційно робимо крок до обʼєднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів. Це поєднання розкриє величезний потенціал, обʼєднавши передові можливості та досвід xAI у галузі штучного інтелекту з величезним охопленням X».

Згідно з інформацією джерела Bloomberg, ця угода дає новому обʼєднаному субʼєкту, названому XAI Holdings, вартість понад $100 млрд, не включаючи борг.

Morgan Stanley був єдиним банкіром в угоді, яка представляла обидві сторони, повідомили інші джерела.

Для Маска ця угода оптимізує його бізнес та зміцнює відносини між колишнім Twitter та xAI, який використовував інформацію із соціальної мережі для відточування свого чат-бота.

Угода також пропонує рішення іншим спонсорам X після місяців невизначеності щодо стану їх інвестицій, оскільки зміни Маска призвели до відтоку користувачів та рекламодавців.

Контекст

Маск, найбагатша людина у світі, придбав Twitter за $44 млрд наприкінці 2022 року, угода включала борг. Отримавши контроль над платформою, він швидко вжив заходів щодо скорочення витрат, скоротивши тисячі робочих місць, закривши офіси та переглянувши контракти. Він також усунув певні обмеження на контент та дозволив відновити деякі заблоковані облікові записи.

Але Маск також підірвав значну частину рекламного бізнесу мережі у цьому процесі. Маркетологи залишили сайт через страх, що їх пости, що просуваються, будуть зʼявлятися разом з неприємним контентом користувачів. Навіть з очікуваним зростанням продажів у 2025 році рекламний бізнес X як і раніше, за прогнозами, буде приблизно вдвічі менше, ніж був, коли Маск придбав компанію.

За останній рік Маск використав цей Х для просування Grok — чат-бота, розробленого xAI, який був навчений, зокрема, за допомогою постів користувачів X. Стартап конкурує з такими фірмами, які займаються ШІ, як OpenAI, співзасновником якої Маск був.

Маск має довгу історію змішування різних операцій шляхом обміну інвесторами, технологіями та співробітниками. X також накопичив $6 млрд акцій xAI станом на січень, що ще більше переплело бізнеси.

Після придбання Маском соціальна мережа оцінювалася значно нижче за 44 млрд доларів, які Маск заплатив за неї наприкінці 2022 року. Але X пережила невелике відродження бізнесу з того часу, як Маск став головним радником президента Дональда Трампа, і ці відносини повернули деяких рекламодавців.