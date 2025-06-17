Компанія xAI Ілона Маска планує залучити $9,3 млрд через борги та продаж акцій, попри його недавній конфлікт із президентом Дональдом Трампом, який ускладнив пошук інвесторів. Про це 17 червня пише Financial Times із посиланням на джерела.

Деталі

Інвестори вже готові вкласти понад $5 млрд у вигляді облігацій і кредитів, що дозволяє банку Morgan Stanley завершити цей раунд фінансування. Крім того, xAI хоче зібрати ще $4,3 млрд, продавши акції.

Суперечка Маска з Трампом у соцмережах змусила деяких інвесторів сумніватися, адже раніше Маск використовував свої зв’язки з Трампом як перевагу. Дехто відмовився інвестувати, але великий борговий пакет на $5 млрд із 12% прибутку все ж зацікавив інвесторів, пише FT. Компанія TPG Angelo Gordon вкладе $1 млрд.

Ці кошти допоможуть xAI будувати дата-центри, адже конкуренція в ШІ вимагає великих витрат на чипи для мовних моделей. У першому кварталі xAI втратила $341 млн, але очікує заробити $13 млрд до 2029 року. Для порівняння, OpenAI прогнозує $125 млрд доходу до 2029 року, але поки залишатиметься збитковою.

Контекст

xAI, створена у 2023 році, змагається з OpenAI, Anthropic і Google у розробці розумних ШІ-інструментів. Її чат-бот Grok позиціюється як чесна альтернатива ChatGPT і Gemini від Google. У березні xAI об’єдналася з соцмережею X, оцінивши бізнес у $113 млрд. Нещодавно працівникам дозволили продавати свої акції, що підтверджує цю ціну.