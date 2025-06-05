Соціальна мережа X (раніше відома як Twitter) оновила угоду для розробників, заборонивши стороннім компаніям використовувати її контент для навчання великих мовних моделей. Про це пише TechCrunch .

Деталі

У середу, 4 червня, було оновлено розділ «Зворотна інженерія та інші обмеження» в угоді для розробників. До нього додали пункт: «Ви не маєте права і не повинні намагатися (або дозволяти іншим) […] використовувати API X або контент X для навчання базових чи передових моделей».

або контент X для навчання базових чи передових моделей». Ці зміни сталися після того, як у березні компанія xAI, що належить Ілону Маску, придбала соціальну мережу X. xAI не бажає надавати конкурентам безкоштовний доступ до даних платформи без укладення комерційних угод, пише TechCrunch.

Контекст

У 2023 році X оновила політику конфіденційності, дозволивши використовувати публічні дані користувачів для навчання моделей штучного інтелекту. У жовтні того самого року компанія також дозволила стороннім розробникам тренувати свої моделі на даних платформи.