Соціальна мережа X (раніше відома як Twitter) оновила угоду для розробників, заборонивши стороннім компаніям використовувати її контент для навчання великих мовних моделей. Про це пише TechCrunch.
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Деталі
- У середу, 4 червня, було оновлено розділ «Зворотна інженерія та інші обмеження» в угоді для розробників. До нього додали пункт: «Ви не маєте права і не повинні намагатися (або дозволяти іншим) […] використовувати API X або контент X для навчання базових чи передових моделей».
- Ці зміни сталися після того, як у березні компанія xAI, що належить Ілону Маску, придбала соціальну мережу X. xAI не бажає надавати конкурентам безкоштовний доступ до даних платформи без укладення комерційних угод, пише TechCrunch.
Контекст
У 2023 році X оновила політику конфіденційності, дозволивши використовувати публічні дані користувачів для навчання моделей штучного інтелекту. У жовтні того самого року компанія також дозволила стороннім розробникам тренувати свої моделі на даних платформи.
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