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xAI Ілона Маска співпрацюватиме з TWG Global та Palantir для просування ШІ у фінсекторі

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Компанія штучного інтелекту Ілона Маска xAI уклала партнерство з Palantir Technologies та інвестиційною компанією TWG Global. Про це компанії заявили 6 травня, пише Reuters. Вони прагнуть задовольнити зростаючий попит на ШІ у сфері фінансових послуг.

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Ключові факти

  • Компанія з аналізу даних Palantir Technologies та TWG у березні оголосили про створення спільного підприємства, націленого на впровадження ШІ у секторах фінансових послуг та страхування.
  • Співпраця дозволить інтегрувати моделі xAI, у тому числі сімейство великих мовних моделей Grok та суперкомпʼютер Colossus, у бізнес-операції.
  • Компанії очікують «набагато більше партнерів» після залучення xAI.
  • Корпоративні клієнти інвестують у технології штучного інтелекту для покращення послуг та впровадження нових функцій у свої продукти, що призводить до появи нових партнерств для захоплення частки ринку.

Контекст

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском у березні минулого року, швидко розвиває свої технології, залучивши значні інвестиції. Маск прагне догнати OpenAI, дослідницьку лабораторію штучного інтелекту, засновником якої він був у 2015 році, але залишив її через три роки через розбіжності щодо напрямку її досліджень.

У березні 2025-го стартап із розробки штучного інтелекту xAI Маска придбав платформу X, яку він також контролює. Очікується, угода дозволить обʼєднати можливості xAI у галузі штучного інтелекту з охопленням X.

У квітні xAI Holdings вела переговори з інвесторами щодо залучення близько $20 млрд фінансування для його нового обʼєднаного бізнесу – стартапу у сфері штучного інтелекту та соціальної мережі, стверджували джерела Bloomberg.

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