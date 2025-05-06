Компанія штучного інтелекту Ілона Маска xAI уклала партнерство з Palantir Technologies та інвестиційною компанією TWG Global. Про це компанії заявили 6 травня, пише Reuters . Вони прагнуть задовольнити зростаючий попит на ШІ у сфері фінансових послуг.

Ключові факти

Компанія з аналізу даних Palantir Technologies та TWG у березні оголосили про створення спільного підприємства, націленого на впровадження ШІ у секторах фінансових послуг та страхування.

Співпраця дозволить інтегрувати моделі xAI, у тому числі сімейство великих мовних моделей Grok та суперкомпʼютер Colossus, у бізнес-операції.

Компанії очікують «набагато більше партнерів» після залучення xAI.

Корпоративні клієнти інвестують у технології штучного інтелекту для покращення послуг та впровадження нових функцій у свої продукти, що призводить до появи нових партнерств для захоплення частки ринку.

Контекст

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском у березні минулого року, швидко розвиває свої технології, залучивши значні інвестиції. Маск прагне догнати OpenAI, дослідницьку лабораторію штучного інтелекту, засновником якої він був у 2015 році, але залишив її через три роки через розбіжності щодо напрямку її досліджень.

У березні 2025-го стартап із розробки штучного інтелекту xAI Маска придбав платформу X, яку він також контролює. Очікується, угода дозволить обʼєднати можливості xAI у галузі штучного інтелекту з охопленням X.

У квітні xAI Holdings вела переговори з інвесторами щодо залучення близько $20 млрд фінансування для його нового обʼєднаного бізнесу – стартапу у сфері штучного інтелекту та соціальної мережі, стверджували джерела Bloomberg.