Пользователи Х Илона Маска смогут инвестировать или торговать на платформе социальных сетей, заявила генеральный директор X Линда Яккарино, пишет Financial Times 19 июня. Она очертила продвижение финансовых услуг в рамках стремления Маска создать «приложение для всего».
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Ключевые факты
- «Вы сможете прийти в X и провести всю свою финансовую жизнь на платформе, – сказала Яккарино в интервью Financial Times. – И это касается того, смогу ли я заплатить вам за пиццу, которую мы разделили вчера вечером, или сделать инвестицию или сделку. Так что это будущее».
- Она добавила, что компания также изучает возможность выпуска кредитной или дебетовой карты X, что может произойти уже в этом году.
- Компания X уже заявила, что в нынешнем году представит X Money – цифровой кошелек и сервис одноранговых платежей, первым партнером которого станет Visa. Яккарино добавила, что X Money сначала запустится в США, а затем будет развернут в других местах, и сказала, что сервис позволит пользователям покупать товары. «На платформе, которой сегодня не существует, возникнет целая торговая и финансовая экосистема», – сказала она.
- Исследовательская фирма Emarketer прогнозирует, что выручка X увеличится до $2,3 млрд в этом году по сравнению с $1,9 млрд годом ранее. В то же время мировые продажи в 2022-м, когда Маск пришел к власти, составили $4,1 млрд.
- Яккарино также расхваливала планы по усилению возможностей искусственного интеллекта X после того, как в марте его купил xAI, стартап Маска в области искусственного интеллекта, за $45 млрд. Менеджер утверждала, что это объединение поможет лучше доставлять рекламу в соответствии с трендовым контентом в режиме реального времени.
- Яккарино отмечает, что 96% рекламных клиентов компании до приобретения теперь вернулись на платформу и что компания «очень скоро» достигнет своей цели по возвращению к уровню рекламы 2022 года.
Контекст
Вероятный выход на рынок финансовых услуг происходит в то время, когда Маск пытается смоделировать платформу, купленную им в 2022-м, на подобие китайского WeChat – универсального центра для обмена сообщениями, платежей и покупок.
Однако масштабный выход на рынок финансовых услуг может подвергнуть X обременительным регуляторным проблемам, таким как соблюдение правил лицензирования и противодействие отмыванию денег.
X с трудом восстанавливает финансовое благосостояние после того, как рекламодатели, приносящие большую часть доходов, массово ушли после приобретения Маском платформы, тогда известной как Twitter, за $44 млрд. Многие жаловались на его невмешательство в модерацию, что означает, что их реклама может быть размещена рядом с нежелательным контентом, а также провокационное использование платформы самим предпринимателем-миллиардером.
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