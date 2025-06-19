Пользователи Х Илона Маска смогут инвестировать или торговать на платформе социальных сетей, заявила генеральный директор X Линда Яккарино, пишет Financial Times 19 июня. Она очертила продвижение финансовых услуг в рамках стремления Маска создать «приложение для всего».

Ключевые факты

«Вы сможете прийти в X и провести всю свою финансовую жизнь на платформе, – сказала Яккарино в интервью Financial Times. – И это касается того, смогу ли я заплатить вам за пиццу, которую мы разделили вчера вечером, или сделать инвестицию или сделку. Так что это будущее».

Она добавила, что компания также изучает возможность выпуска кредитной или дебетовой карты X, что может произойти уже в этом году.

Компания X уже заявила, что в нынешнем году представит X Money – цифровой кошелек и сервис одноранговых платежей, первым партнером которого станет Visa. Яккарино добавила, что X Money сначала запустится в США, а затем будет развернут в других местах, и сказала, что сервис позволит пользователям покупать товары. «На платформе, которой сегодня не существует, возникнет целая торговая и финансовая экосистема», – сказала она.

Исследовательская фирма Emarketer прогнозирует, что выручка X увеличится до $2,3 млрд в этом году по сравнению с $1,9 млрд годом ранее. В то же время мировые продажи в 2022-м, когда Маск пришел к власти, составили $4,1 млрд.

Яккарино также расхваливала планы по усилению возможностей искусственного интеллекта X после того, как в марте его купил xAI, стартап Маска в области искусственного интеллекта, за $45 млрд. Менеджер утверждала, что это объединение поможет лучше доставлять рекламу в соответствии с трендовым контентом в режиме реального времени.

Яккарино отмечает, что 96% рекламных клиентов компании до приобретения теперь вернулись на платформу и что компания «очень скоро» достигнет своей цели по возвращению к уровню рекламы 2022 года.

Контекст

Вероятный выход на рынок финансовых услуг происходит в то время, когда Маск пытается смоделировать платформу, купленную им в 2022-м, на подобие китайского WeChat – универсального центра для обмена сообщениями, платежей и покупок.

Однако масштабный выход на рынок финансовых услуг может подвергнуть X обременительным регуляторным проблемам, таким как соблюдение правил лицензирования и противодействие отмыванию денег.

X с трудом восстанавливает финансовое благосостояние после того, как рекламодатели, приносящие большую часть доходов, массово ушли после приобретения Маском платформы, тогда известной как Twitter, за $44 млрд. Многие жаловались на его невмешательство в модерацию, что означает, что их реклама может быть размещена рядом с нежелательным контентом, а также провокационное использование платформы самим предпринимателем-миллиардером.