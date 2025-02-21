Японія запропонує Ілону Маску врятувати Nissan після зриву злиття з Honda – FT

Японська група високого рівня, до складу якої входить колишній премʼєр-міністр, розробила план залучення інвестицій компанії Tesla Ілона Маска в автоконцерн Nissan, який перебуває у скрутному становищі, пише FT 21 лютого з посиланням на джерела. Це сталося після зриву переговорів на $58 млрд про злиття Nissan та Honda.

Деталі

Нову ініціативу очолює колишній член ради директорів Tesla Хіро Мізуно, а підтримують її експрем’єр Йосіхіде Суга та його колишній помічник Хірото Ізумі, повідомляють три джерела, знайомі з ситуацією. Кілька членів ради директорів Nissan знають про цю ініціативу.

Група сподівається, що Tesla стане стратегічним інвестором Nissan, оскільки компанія Ілона Маска може бути зацікавлена у придбанні заводів Nissan у США. Це дозволить їй наростити виробництво в країні на тлі загрози нових тарифів від Дональда Трампа, зазначають співрозмовники видання.

Після невдачі угоди з Honda зросли побоювання, що контролю над Nissan може отримати тайванська Foxconn. Японія занепокоєна цим через геополітичні ризики.

План передбачає створення консорціуму інвесторів, у якому Tesla буде головним учасником, а Foxconn – міноритарним, щоб запобігти можливому поглинанню Nissan тайванською компанією.

Водночас Nissan уже кілька тижнів веде самостійні переговори щодо пошуку стратегічного партнера, розглядаючи як потенційних інвесторів Tesla та Apple.

Після новини про ініціативу акції Nissan у п’ятницю зросли на 11% на Токійській біржі. Офіційних коментарів від Nissan, Tesla, Маска, Мізуно чи Суги поки що немає.

Контекст

Nissan переживає фінансові труднощі: у 2024 році на його заводах у США виробили лише 525 000 авто замість 1 млн роком раніше. У листопаді минулого року компанія оголосила про скорочення 9000 робочих місць і плани зменшити виробничі потужності на 20% по всьому світу.

Renault, яка володіє 36% Nissan, у 2023 році реструктуризувала альянс і прагне продати частину акцій японського автовиробника. Голова Renault Лука де Мео заявив, що підтримує пошук нового інвестора.

У пошуках стратегічного інвестора Nissan розглядала різні варіанти, зокрема можливість злиття з Honda. 17 грудня стало відомо про попередні переговори між компаніями, які прагнули зміцнити свої позиції перед конкуренцією з китайськими виробниками. На тлі новин акції Nissan зросли на 24% на японському фондовому ринку, тоді як акції Honda впали на 3,4% через побоювання про можливе фінансове навантаження.

13 лютого компанії заявили про припинення переговорів про створення автоконцерну вартістю $60 млрд та розірвання меморандуму про взаєморозуміння. За даними WSJ, угода зірвалася через розбіжності, зокрема вимогу Honda зробити Nissan своєю дочірньою компанією.