В Україні зʼявиться страхування від воєнних ризиків з лімітом $50 млн за проєкт

Страховий брокер McGill and Partners та українська страхова компанія ARX за посередництва української компанії FortuneGuard запускають страхову програму від воєнних ризиків для компаній, які працюють в Україні.

Ключові факти

Ліміт для одного обʼєкту до $50 млн за проєкт. Страхування покриває загрози від ушкоджень дронів, ракет та уламків засобів протиповітряної оборони, йдеться у релізі який отримав Forbes Ukraine.

Під страхування не підпадають збитки, завдані кібератаками, біологічною, ядерною, хімічною зброєю, мародерство тощо. А також втрати, що відбуваються в межах 100 км від активних зон бойових дій.

Продукт доступний для покриття збитків комерційної нерухомості та інвестиційних проєктів в Україні. Йдеться про проєкти як з іноземним капіталом, так і з українським. Заявки можна подати на тут.

Контекст

McGill and Partners – це незалежний брокер спеціалізованого страхування та перестрахування. Головний офіс McGill and Partners розташований у Лондоні, а компанія працює на глобальному рівні з офісами в Бермудських островах, США, Ірландії, Австралії, Швейцарії та Німеччині.

ARX є провідним страховиком в Україні та частиною міжнародної групи Fairfax Financial Holdings. Компанія працює з 1994 року, з них 11 років під брендом AXA, а з 2019 року входить до Fairfax.

Українська компанія FortuneGuard було створено після того, як попередній бізнес, засновника Олексія Омельянчука, зазнав значних втрат через воєнні ризики. Раніше підприємець розвивав онлайн платформу Love&Live з продажу одягу. Свого часу у стартап інвестували голова наглядової ради та засновник Ajax Systems Олександр Конотопський та співзасновник Fintech Band Дмитро Дубілет.

Місія FortuneGuard – захистити бізнеси й інвесторів, створити впевненість і сприяти відновленню економіки України. Як insurtech учасник Lloyd’s Lab, FortuneGuard поєднує аналітику на основі ШІ, експертизу в страхуванні від воєнних ризиків та місцеві знання для надання масштабованих і доступних страхових рішень.