Україна підписала угоду з Японією про кредит на $3 млрд у межах програми G7 на $50 млрд

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав угоду між Україною та Японією про надання кредиту в розмірі 471,9 млрд японських єн (близько $3 млрд) в рамках ініціативи G7 ERA загальним обсягом близько $50 млрд, повідомляє пресслужба відомства 18 квітня.

Ключові факти

Кредит будуть обслуговувати і погашати за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку України.

За словами Марченка, підписання сьогоднішньої угоди сприятиме забезпеченню нагальних бюджетних потреб України, а також вчергове підтверджує відданість Японії спільним цінностям.

Він додав, що за три останні роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад $8,5 млрд. Ці кошти стали критично значимими для підтримки економічної та фінансової стабільності країни.

Контекст

У червні 2024-го лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

9 квітня ЄС перерахував Україні €1 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету. 14 квітня ще майже $1 млрд надала Велика Британія.