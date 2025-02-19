«Йде від Росії». Зеленський назвав дезінформацією оголошені Трампом дані про його рейтинг

Дані про падіння рейтингу президента України до 4%, озвучені президентом США Дональдом Трампом, є дезінформацією російського походження, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконфренції.

Ключові факти

Президент зазначив, що зазвичай не коментує рейтинги, але він обізнаний про те, що його рейтинг наразі становить 57%. «Якщо хтось хоче мене прямо поміняти, то просто зараз не вийде», – сказав він.

За його словами, дезінформація про рейтинг у 4% «йде від Росії» і Україна має докази цього.

Він додав, що Трамп «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі».

Контекст

На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».

18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.