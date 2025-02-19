Відповідь Трампу. КМІС показав результати опитування, де 57% українців довіряють Зеленському

Станом на першу половину лютого 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють – 37%, свідчать результати опитування Київського міжнародного інститутц соціології (КМІС), проведеного 4-9 лютого. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що рейтинг Зеленського нібито впав до 4%.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%. Таким чином баланс довіри-недовіри становить +20%.

За даними КМІС, показники довіри навіть трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Зеленському довіряли 52%, не довіряли – 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Інфографіка: КМІС

У всіх регіонах України спостерігається досить подібна ситуація і баланс довіри-недовіри – позитивний.

Інфографіка: КМІС

Про опитування

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру президенту Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах України було опитано 1000 респондентів віком 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.

Контекст

18 лютого в Ер-Ріяді пройшли перемовини між РФ та США, які тривали 4,5 години. Сторони домовилися, що групи переговорників РФ та США «вступлять у контакт» щодо питання війни України.

Напередодні президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

Президент Дональд Трамп назвав переговори з Росією «дуже добрими». Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».