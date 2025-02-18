Афганський сценарій для України та догоджання Путіну з боку США. Головне із інтервʼю Зеленського ARD

У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD . Він також наголосив, що жодні угоди про долю України не повинні укладатись без її участі.

Ключові факти

Афганський сценарій. Зеленський згадав хаотичний вихід західних військ з Афганістану у 2021 році, який призвів до швидкого захоплення влади Талібаном. Тоді, за словами Зеленського, «неповага до людського життя» призвела до «трагедії». «Отже, є досвід того, що відбувається, коли хтось щось закінчує, не замислюючись, і дуже швидко відступає», – сказав він.

Зеленський згадав хаотичний вихід західних військ з Афганістану у 2021 році, який призвів до швидкого захоплення влади Талібаном. Тоді, за словами Зеленського, «неповага до людського життя» призвела до «трагедії». «Отже, є досвід того, що відбувається, коли хтось щось закінчує, не замислюючись, і дуже швидко відступає», – сказав він. Роль США. Український президент зазначає, що жодні угоди про долю України не повинні укладатись без її участі. Він закликав США відігравати більш активну роль в закінченні війни в Україні, оскільки без їхньої підтримки перемога була б неможлива.

Український президент зазначає, що жодні угоди про долю України не повинні укладатись без її участі. Він закликав США відігравати більш активну роль в закінченні війни в Україні, оскільки без їхньої підтримки перемога була б неможлива. На думку Зеленського, «США сьогодні говорять речі, які дуже приємні Путіну». «Я думаю, у цьому є суть питання. Тому що вони хочуть догодити йому. Знаєте, чому? Щоб зустрітися один з одним і досягти швидкого успіху». Однак припинення вогню «не є успіхом», додав Зеленським.

Переговори і поступки. За словами Зеленського, перемовини про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки, він наголосив, що Україна не піде ні на які територіальні поступки. Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди: «Юридично ми не відмовимося від своїх територій».

За словами Зеленського, перемовини про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки, він наголосив, що Україна не піде ні на які територіальні поступки. Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди: «Юридично ми не відмовимося від своїх територій». Особисті плани. Щодо своєї ролі у можливих переговорах та ролі президента України Зеленський заявив, що Росія знає, що переговори з ним «непрості». Але якщо Україна буде прийнята в ЄС і НАТО, російські війська виведені і його країна отримає гарантії безпеки, він більше не буде потрібен. Тоді він би всього досяг. «Але поки в нас цього немає, я захищатиму свою країну», – сказав він.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії.

Президент Володимир Зеленський вже наголосив, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.

Зустріч американської та російської делегацій розпочалася в Ер-Ріяді 18 лютого.