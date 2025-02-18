Афганський сценарій для України та догоджання Путіну з боку США. Головне із інтервʼю Зеленського ARD

У разі необдуманого завершення війни в Україні можливий афганський сценарій, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Він також наголосив, що жодні угоди про долю України не повинні укладатись без її участі.
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Ключові факти
- Афганський сценарій. Зеленський згадав хаотичний вихід західних військ з Афганістану у 2021 році, який призвів до швидкого захоплення влади Талібаном. Тоді, за словами Зеленського, «неповага до людського життя» призвела до «трагедії». «Отже, є досвід того, що відбувається, коли хтось щось закінчує, не замислюючись, і дуже швидко відступає», – сказав він.
- Роль США. Український президент зазначає, що жодні угоди про долю України не повинні укладатись без її участі. Він закликав США відігравати більш активну роль в закінченні війни в Україні, оскільки без їхньої підтримки перемога була б неможлива.
- На думку Зеленського, «США сьогодні говорять речі, які дуже приємні Путіну». «Я думаю, у цьому є суть питання. Тому що вони хочуть догодити йому. Знаєте, чому? Щоб зустрітися один з одним і досягти швидкого успіху». Однак припинення вогню «не є успіхом», додав Зеленським.
- Переговори і поступки. За словами Зеленського, перемовини про припинення вогню повинні включати гарантії безпеки, він наголосив, що Україна не піде ні на які територіальні поступки. Україна не готова відмовитися від частини своєї території назавжди: «Юридично ми не відмовимося від своїх територій».
- Особисті плани. Щодо своєї ролі у можливих переговорах та ролі президента України Зеленський заявив, що Росія знає, що переговори з ним «непрості». Але якщо Україна буде прийнята в ЄС і НАТО, російські війська виведені і його країна отримає гарантії безпеки, він більше не буде потрібен. Тоді він би всього досяг. «Але поки в нас цього немає, я захищатиму свою країну», – сказав він.
Контекст
12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього Трамп зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і готовність працювати разом на рівні команд, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.
Після цих телефонних розмов Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії.
Президент Володимир Зеленський вже наголосив, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості, прийняті США та РФ без участі України.
Зустріч американської та російської делегацій розпочалася в Ер-Ріяді 18 лютого.
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