З 2022-го по 2025-рік в Україні відкрилось 5966 агрокомпаній, закрилось – 2346, свідчать дані дослідження «Опендатабот» . У лідерах з відкриття нових підприємств – Одеська область.

Ключові факти:

Загалом з 2021-го в Україні зареєстрували 8644 агрокомпанії, в той час як закрили – 3416. Найактивнішим був 2021 рік – тоді з’явилося 2 678 компаній.

Найбільше відкриттів за понад чотири роки відбулось на Одещині – 612 нових компаній. Далі йдуть Київщина – 600, Львівщина – 597, Вінниччина – 591 та Дніпропетровщина – 535.

Найменше – у прифронтових Луганській – 40, Донецькій – 101 та Запорізькій області – 147.

Найбільше агрокомпаній з 2021-го закрилось також на Одещині – 606. У Дніпропетровській області за цей час закрилось 225 компаній, Хмельницькій – 201, Київській – 199 та Миколаївській – 191.

За чотири роки повномасштабного вторгнення 1738 агрокомпаній релокували. З них 346 агробізнесів переїхали до західних областей України. Майже половина обрала Львівщину як новий регіон для ведення бізнесу — 166 компаній.

Контекст

За перший рік повномасштабного вторгнення РФ кількість агропідприємств скоротилась на третину – до 36 000, за даними ННЦ «Інститут аграрної економіки».

За три роки війни український агроекспорт скоротився на 10%: торік українські аграрії експортували продукції на $24,6 млрд (78,3 млн т) – 59% загального експорту України, за даними Мінагро. Найбільша частка припадає на соняшникову олію – 21%. Її експортовано майже 6 млн т на $5,1 млрд.

Україна торік експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,44 млрд, або 15%, більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, це означає зростання на 30,8%.

Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, заявляла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а у 2024 – 87,2 млн т.