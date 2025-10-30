За ексглаву НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Про це 30 жовтня пише «Енергореформа» з посиланням на джерела обізнані з ситуацією.

Деталі

«Заставу внесли, як того вимагав суд. Наразі більше деталей немає», – зазначив співрозмовник.

Наразі відбуваються процедури, після яких уже сьогодні Кудрицький вийде з СІЗО, додає джерело «Суспільного».

Контекст

29 жовтня суддя Печерського районного суду Києва призначив Кудрицькому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави 13,7 млн грн до 26 грудня включно через підозру в шахрайстві. Сам Кудрицький назвав це рішення політичним.

На засіданні він заявив, що підписав два договори за підсумками тендерної процедури, яку зобов’язаний був підписати за посадою, і це був «стандартний рутинний процес». «Обвинувачення спирається лише на факт підписання договорів… Для «Укренерго» забезпечення авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене звинувачують у тому, що «Укренерго» стягнуло банківську гарантію з недобросовісного підрядника», – зазначив Кудрицький.

За його словами, справа триває вже сім років, і за цей час не встановлено жодних незаконних дій. Детальніше про суть звинувачень і причини активізації саме зараз – у матеріалі Forbes Ukraine.