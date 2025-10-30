Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

За ексочільника «Укренерго» Володимира Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – «Енергореформа»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

За ексглаву НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Про це 30 жовтня пише «Енергореформа» з посиланням на джерела обізнані з ситуацією.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • «Заставу внесли, як того вимагав суд. Наразі більше деталей немає», – зазначив співрозмовник.
  • Наразі відбуваються процедури, після яких уже сьогодні Кудрицький вийде з СІЗО, додає джерело «Суспільного». 

Контекст 

29 жовтня суддя Печерського районного суду Києва призначив Кудрицькому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави 13,7 млн грн до 26 грудня включно через підозру в шахрайстві. Сам Кудрицький назвав це рішення політичним.

На засіданні він заявив, що підписав два договори за підсумками тендерної процедури, яку зобов’язаний був підписати за посадою, і це був «стандартний рутинний процес». «Обвинувачення спирається лише на факт підписання договорів… Для «Укренерго» забезпечення авансових платежів банківською гарантією – абсолютно стандартна практика… Фактично мене звинувачують у тому, що «Укренерго» стягнуло банківську гарантію з недобросовісного підрядника», – зазначив Кудрицький.

За його словами, справа триває вже сім років, і за цей час не встановлено жодних незаконних дій. Детальніше про суть звинувачень і причини активізації саме зараз – у матеріалі Forbes Ukraine.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні