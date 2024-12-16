Заміна Starlink Ілона Маска. ЄС погодив будівництво супутникової мережі Iris² за €10,6 млрд

Європа запускає свою найамбітнішу космічну програму за останнє десятиліття, підписавши контракт на будівництво супутникової мережі вартістю €10,6 млрд, пише Financial Times 16 грудня. Iris² має скласти конкуренцію Starlink Ілона Маска у наданні високошвидкісного зʼєднання європейським урядам та громадянам.

Ключові факти

Переговори були напруженими, зі суперечками про зростання витрат і ризиків, а також про те, як буде поділено роботу. У понеділок Європейська комісія встановила ціну програми в €10,6 млрд, з яких 61% фінансується державою (€6 млрд), а залишок надходить від промислового консорціуму SpaceRise (€4,1 млрд) на чолі з Eutelsat (Франція), Hispasat (Іспанія) та SES (Люксембург). Спочатку вартість проекту Iris² оцінювалася приблизно €6 млрд.

Європейське космічне агентство надасть €550 млн. Частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав-членів блоку.

Очільник управління Єврокомісії з оборони, промисловості та космосу Тімо Песонен наголосив на стратегічній важливості для Європи власної космічної комунікаційної мережі.

Компанія SpaceRise, до якої входять європейські космічні та комунікаційні компанії Airbus, Deutsche Telekom, Telespazio та Thales, отримає 12-річну концесію на проектування, будівництво та експлуатацію Iris².

Проект розмістить 290 супутників на низьких і середніх навколоземних орбітах. Більшість його потужності буде виділено на комерційну широкосмугову послугу, що пропонується супутниковими операторами підприємствам і домогосподарствам. Але істотна частка буде виділена на безпекові сервіси, що підтримують урядові програми, такі як спостереження та управління кризами.

Французький супутниковий оператор Eutelsat, який розраховує на допомогу Iris² у фінансуванні розробки наступного покоління супутників OneWeb, інвестує €2 млрд в проект як найбільший приватний інвестор.

Контекст

Iris² – третій великий інфраструктурний проект Європи у космосі після навігаційної системи Galileo та Copernicus, найбільшої у світі мережі спостереження.

Iris² був анонсований два роки тому з подвійною метою: надати безпечні послуги звʼязку державам-членам ЄС, а також відродити космічний сектор блоку за допомогою передового проекту.

У своєму звіті про конкурентоспроможність Європи, опублікованому у вересні 2023 року, колишній премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі дійшов висновку, що супутниковий широкосмуговий звʼязок Starlink Ілона Маска, в рамках якого понад 6000 космічних супутників надають послуги звʼязку більш ніж у 100 країнах, «підриває роботу європейських операторів звʼязку та виробників».

ЄС стурбований залежністю від приватної компанії після того, як військові по всьому світу виявили інтерес до Starlink. План, реалізований через державно-приватне партнерство, спрямований на те, щоб Iris² став європейською альтернативою Starlink.

Генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер заявив, що програма «сприятиме інноваціям у європейській космічній галузі, підвищенню конкурентоспроможності Європи і створенню робочих місць».