Заміна Starlink Ілона Маска. ЄС погодив будівництво супутникової мережі Iris² за €10,6 млрд

Європа запускає свою найамбітнішу космічну програму за останнє десятиліття, підписавши контракт на будівництво супутникової мережі вартістю €10,6 млрд, пише Financial Times 16 грудня. Iris² має скласти конкуренцію Starlink Ілона Маска у наданні високошвидкісного зʼєднання європейським урядам та громадянам.
Ключові факти
- Переговори були напруженими, зі суперечками про зростання витрат і ризиків, а також про те, як буде поділено роботу. У понеділок Європейська комісія встановила ціну програми в €10,6 млрд, з яких 61% фінансується державою (€6 млрд), а залишок надходить від промислового консорціуму SpaceRise (€4,1 млрд) на чолі з Eutelsat (Франція), Hispasat (Іспанія) та SES (Люксембург). Спочатку вартість проекту Iris² оцінювалася приблизно €6 млрд.
- Європейське космічне агентство надасть €550 млн. Частина інвестицій ЄС залежатиме від схвалення держав-членів блоку.
- Очільник управління Єврокомісії з оборони, промисловості та космосу Тімо Песонен наголосив на стратегічній важливості для Європи власної космічної комунікаційної мережі.
- Компанія SpaceRise, до якої входять європейські космічні та комунікаційні компанії Airbus, Deutsche Telekom, Telespazio та Thales, отримає 12-річну концесію на проектування, будівництво та експлуатацію Iris².
- Проект розмістить 290 супутників на низьких і середніх навколоземних орбітах. Більшість його потужності буде виділено на комерційну широкосмугову послугу, що пропонується супутниковими операторами підприємствам і домогосподарствам. Але істотна частка буде виділена на безпекові сервіси, що підтримують урядові програми, такі як спостереження та управління кризами.
- Французький супутниковий оператор Eutelsat, який розраховує на допомогу Iris² у фінансуванні розробки наступного покоління супутників OneWeb, інвестує €2 млрд в проект як найбільший приватний інвестор.
Контекст
Iris² – третій великий інфраструктурний проект Європи у космосі після навігаційної системи Galileo та Copernicus, найбільшої у світі мережі спостереження.
Iris² був анонсований два роки тому з подвійною метою: надати безпечні послуги звʼязку державам-членам ЄС, а також відродити космічний сектор блоку за допомогою передового проекту.
У своєму звіті про конкурентоспроможність Європи, опублікованому у вересні 2023 року, колишній премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі дійшов висновку, що супутниковий широкосмуговий звʼязок Starlink Ілона Маска, в рамках якого понад 6000 космічних супутників надають послуги звʼязку більш ніж у 100 країнах, «підриває роботу європейських операторів звʼязку та виробників».
ЄС стурбований залежністю від приватної компанії після того, як військові по всьому світу виявили інтерес до Starlink. План, реалізований через державно-приватне партнерство, спрямований на те, щоб Iris² став європейською альтернативою Starlink.
Генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер заявив, що програма «сприятиме інноваціям у європейській космічній галузі, підвищенню конкурентоспроможності Європи і створенню робочих місць».
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