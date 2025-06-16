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«Запоріжсталь» інвестує 75 млн грн у модернізацію ТЕЦ

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Металургійний комбінат «Запоріжсталь» розпочав масштабні капітальні ремонти ключового енергетичного обладнання в рамках річної програми капітальних інвестицій. Про це йдеться у повідомленні компанії від 16 червня.

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Деталі 

  • Цього року на оновлення основних агрегатів теплоелектроцентралі (ТЕЦ) підприємство виділить близько 75 млн грн.
  • «ТЕЦ забезпечує три основні енергоресурси – пару, дуття та електроенергію, які живлять усі ключові підрозділи комбінату, включаючи аглофабрику, доменні, прокатні та допоміжні цехи. Капітальні ремонти підвищать надійність і безперебійність роботи як окремих вузлів, так і всього енергетичного комплексу», – зазначив в.о. генерального директора «Запоріжсталі» Тарас Шевченко.
  • Ремонтні роботи проводитимуться поетапно, без зупинки виробництва, щоб зберегти планові обсяги випуску продукції.
  • Наразі триває капітальний ремонт котлоагрегату №5, який виконується раз на кілька років і триватиме приблизно 100 діб. Наступним оновлять турбокомпресорний агрегат №7 – роботи займуть 80 діб. Восени розпочнеться ремонт турбогенератора №1, який триватиме 45 діб. Підготовка до цих робіт уже розпочалася.
  • Ремонти виконуватиме інжинірингова служба комбінату за підтримки підрядників – компаній «Інвентум Україна» та «Інтел Енерго».

Контекст 

«Запоріжсталь» – один із провідних українських виробників чавуну, гарячекатаного та холоднокатаного прокату, листового металу й гнутих профілів. До початку повномасштабної війни підприємство експортувало свою продукцію до більш ніж 50 країн світу.

Власником комбінату є український бізнесмен Рінат Ахметов разом із групою акціонерів, серед яких METINVEST B.V. (47,0032%), Global Steel Investments Ltd. (12,3466%), «Київ Секюрітіз Груп» (24,5003%) та «Мідланд Кепітал Менеджмент» (11,2224%), за даними сервісу YouControl.

Попри складну економічну ситуацію, «Запоріжсталь» збільшує капітальні інвестиції: 500 млн грн у 2022 році, 750 млн грн у 2023 році, 938 млн грн у 2024 році. На 2025 рік заплановано 1,1 млрд грн на капінвестиції.

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