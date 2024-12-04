Запуск «Національного кешбеку» міг сприяти зростанню продажів українських товарів. Що показало дослідження RAU і Num8erz

Кількість куплених товарів, вироблених в Україні, за два місяці після запуску програми «Національний кешбек» (вересень–жовтень) зросла на 9,5%. Про це йдеться у дослідженні, проведеному RAU, аналітичною компанією Num8erz і Міністерством економіки України.

Ключові факти

Частка таких товарів (у штуках) за два місяці після запуску програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту «Національного кешбеку». Йдеться саме про продукти харчування, зазначили автори дослідження.

Кількість чеків за вересень–жовтень 2024 року за програмою «Національного кешбеку» збільшилася на 0,1%.

Виторг учасників «Національного кешбеку» зріс на 4% у гривнях.

Кількість придбаних товарів з коротким терміном придатності зросла на 10,6% у штуках порівняно з двомісячним періодом до старту програми, а товарів категорії FMCG – на 4,2%.

На початок грудня 2024 року «Національний кешбек» охоплює 330 000 товарів.

Українці розширили розмір разових закупів до своєї корзини: або за рахунок збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, в одному чеку, або зробивши вибір на користь українського виробника, йдеться у дослідженні.

Контекст

20 серпня 2024 року Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги в межах програми «Національний кешбек», яка є частиною урядової ініціативи «Зроблено в Україні».

Покупці отримують кешбек 10% за покупки в торгових точках-учасниках. Максимальний розмір кешбеку – 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на комунальні, медичні, транспортні послуги або направити на підтримку ЗСУ. Зняття готівки з картки, на яку нараховуються виплати, неможливе.

У жовтні відбулися перші виплати, які отримали 646 378 громадян на загальну суму 37,2 млн грн.

21–22 листопада українці отримали накопичені за жовтень кошти: загалом 1,22 млн учасників отримали 119,2 млн грн, що майже втричі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку зросла майже вдвічі, з 646 000 до 1,22 млн осіб, а середня сума виплати зросла з 57 грн до 97 грн на людину.

Більшість користувачів програми – українці до 45 років (66%), 23% становлять представники середнього віку, а понад 10% – люди старшого віку (60+).