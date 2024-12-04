Запуск «Національного кешбеку» міг сприяти зростанню продажів українських товарів. Що показало дослідження RAU і Num8erz

Кількість куплених товарів, вироблених в Україні, за два місяці після запуску програми «Національний кешбек» (вересень–жовтень) зросла на 9,5%. Про це йдеться у дослідженні, проведеному RAU, аналітичною компанією Num8erz і Міністерством економіки України.
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Ключові факти
- Частка таких товарів (у штуках) за два місяці після запуску програми помітно зросла порівняно із двома місяцями, що передували старту «Національного кешбеку». Йдеться саме про продукти харчування, зазначили автори дослідження.
- Кількість чеків за вересень–жовтень 2024 року за програмою «Національного кешбеку» збільшилася на 0,1%.
- Виторг учасників «Національного кешбеку» зріс на 4% у гривнях.
- Кількість придбаних товарів з коротким терміном придатності зросла на 10,6% у штуках порівняно з двомісячним періодом до старту програми, а товарів категорії FMCG – на 4,2%.
- На початок грудня 2024 року «Національний кешбек» охоплює 330 000 товарів.
- Українці розширили розмір разових закупів до своєї корзини: або за рахунок збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, в одному чеку, або зробивши вибір на користь українського виробника, йдеться у дослідженні.
Контекст
20 серпня 2024 року Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги в межах програми «Національний кешбек», яка є частиною урядової ініціативи «Зроблено в Україні».
Покупці отримують кешбек 10% за покупки в торгових точках-учасниках. Максимальний розмір кешбеку – 3000 грн на місяць. Отримані кошти можна витратити на комунальні, медичні, транспортні послуги або направити на підтримку ЗСУ. Зняття готівки з картки, на яку нараховуються виплати, неможливе.
У жовтні відбулися перші виплати, які отримали 646 378 громадян на загальну суму 37,2 млн грн.
21–22 листопада українці отримали накопичені за жовтень кошти: загалом 1,22 млн учасників отримали 119,2 млн грн, що майже втричі більше, ніж у жовтні. Кількість отримувачів кешбеку зросла майже вдвічі, з 646 000 до 1,22 млн осіб, а середня сума виплати зросла з 57 грн до 97 грн на людину.
Більшість користувачів програми – українці до 45 років (66%), 23% становлять представники середнього віку, а понад 10% – люди старшого віку (60+).
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