«Групові витрати». monobank запустив послугу, що дозволяє ділити чек між кількома людьми

Український фінтех-проєкт monobank запустив нову послугу – «Групові витрати». Відтепер клієнти банку можуть розділити чек між кількома людьми, розповів співзасновник банківського застосунку Олег Гороховський у себе в соцмережах 17 жовтня.

Деталі

«Уявіть: щоп’ятниці ви ходите з колегами в більярд. Завжди хтось один заплатить за всі напої, хтось – за бронь столу, а хтось – за кухню. Ділити ці чеки між усіма, хто їв / пив / відпочивав, тепер дуже просто. Ви створюєте групу з контактами, потім додаєте туди витрати з вашої виписки або вводите їх вручну й вибираєте – хто з контактів скільки винен», – написав Гороховський

Завдяки новій послузі користувачам більше не треба копіювати картку та скидати її по чатах разом із фото чека. Окрім того, раз на добу можна відправити нагадування від monobank всім, хто ще не повернув гроші.

Контекст

На початку жовтня monobank запустив послугу прийому платежів через власні термінали з модулем 4G. За рік команда monobank планує запустити 15 000 терміналів.

Засновники monobank прогнозували цьогоріч зростання чистого прибутку у 2,7 раза, до еквівалента приблизно $240 млн. На 16 жовтня кількість клієнтів банку перевищує 8,8 млн, свідчать дані дашборду mono.

monobank потрапив до рейтингу 250 найкращих фінтех-компаній світу від CNBC у червні. Банк став єдиною фінтех-компанією з України у цьому списку.