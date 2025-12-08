Танкер Valera доставив до Китаю на термінал Бейхай першу партію СПГ з терміналу «СПГ Портовая», що належить «Газпрому». Сам танкер, як і термінал перебувають під американськими санкціями, які були запровадженні ще адміністрацією Джо Байдена, пише Bloomberg 8 грудня.

Деталі

Танкер Valera, яке завантажило СПГ на обʼєкті «Газпром СПГ Портова» ще в жовтні, прибуло 8 грудня до терміналу Бейхай на півдні Китаю, свідчать дані про рух суден.

Судно і завод знаходяться під санкціями, які запровадила ще адміністрація Джо Байдена.

Загальні поставки російського СПГ до Китаю, включно з продукцією із несанкційних заводів, у вересні–листопаді зросли приблизно на 14% у порівнянні з минулим роком (вересень-листопад), зазначило агентство з посиланням на дані сервісу відстеження суден.

Якщо вантаж Valera буде розвантажено, це стане 19-ю партією СПГ з підсанкційних російських підприємств, що надійшла до Китаю з серпня цього року.

Bloomberg також повідомляє, що в середині жовтня супутникові знімки зафіксували танкер, який завантажив паливо на «Портовой», а далі здійснив перевалку газу на інше судно під прапором Гонконгу біля Малайзії. Це судно, CCH Gas, передавало неправдиві сигнали про своє місцеперебування та востаннє було помічене супутниками поблизу Китаю. Його поточне місцезнаходження невідоме.

Росія, окрім «Портової», має ще два відносно невеликі експортні заводи СПГ на Балтиці (завод у Висоцьку, який також під санкціями США) та об’єкт «Арктик ЗПГ 2» у Сибіру. Останній, незважаючи на санкції, розпочав постачання палива до Бейхая ще наприкінці серпня, пише агенція.

Контекст

Китай, який не визнає односторонні санкції США, упродовж останніх місяців нарощує закупівлі російського газу з об’єктів, внесених до чорного списку, що посилює енергетичну співпрацю між Пекіном і Москвою. Пекін також не дотримується закликів адміністрації президента США Дональда Трампа зупинити купівлю російської нафти, що, як очікується, стане темою торговельних переговорів між США та Індією цього тижня.

До того ж Китай посилює спроби імпортувати підсанкційний російський скраплений природний газ (СПГ), створюючи власний «тіньовий флот» суден для обходу американських санкцій.

Китай, найбільший у світі імпортер енергоносіїв, вже отримує значні обсяги газу трубопроводами, часто за зниженими цінами. Проте морські поставки СПГ дозволяють Пекіну ще більше диверсифікувати джерела енергії та зміцнити енергетичний альянс із Москвою.