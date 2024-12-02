Заволодіння держземлею. САП завершила слідство у справі ексміністра агрополітики Сольського

САП завершила досудове розслідування у справі про заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2500 га та спробу заволодіння ще близько 3300 га, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 2 грудня. Одним із підозрюваних у цій справі є колишній голова аграрного комітету ВРУ та ексміністр аграрної політики Микола Сольський.

Ключові факти

За дорученням прокурора детективами НАБУ було відкрито матеріали справи стороні захисту.

За версією слідства, у 2017 році Сольський, будучи власником низки сільськогосподарських компаній, нібито у змові з головою Держгеокадастру та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зазначається, що учасники схеми начебто забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. У подальшому це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акта про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Аби унеможливити передачу землі стороннім особам, її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено.

Прокурори стверджують, що згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. При цьому землі передавалися наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їхніх прав на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

За оцінкою САП, реалізація цієї схеми у 2017–2021 роках нібито призвела до заволодіння 1250 земельними ділянками загальною площею 2499 га, вартість яких на той момент становила понад 280 млн грн. Крім того, особи начебто здійснили спробу заволодіти 3244 га землі вартістю близько 195 млн грн, проте на землі було накладено арешт.

Контекст

Сольський був обраний народним депутатом України 21 липня 2019 року, у серпні став головою Комітету з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді України IX скликання. 24 березня 2022 року Сольський був призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

23 квітня 2024-го 13 фігурантам цієї справи було повідомлено про підозру. Сольський заявив, що події, щодо яких йому повідомлено про підозру, стосуються періоду, коли він був адвокатом. Йдеться про спір між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Детальніше про цю справу читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

26 квітня міністр вийшов із СІЗО під заставу у майже 76 млн грн.

9 травня Рада звільнила Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства.