Завладение госземлей. САП завершила следствие по делу экс-министра агрополитики Сольского

САП завершила досудебное расследование по делу о завладении государственными землями в Сумской области общей площадью около 2500 га и попытке завладения еще около 3300 га, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 2 декабря. Одним из подозреваемых по этому делу является бывший глава аграрного комитета ВРУ и экс-министр аграрной политики Николай Сольский.

Ключевые факты

По поручению прокурора детективами НАБУ были открыты материалы дела стороне защиты.

По версии следствия, в 2017 году Сольский, являясь владельцем ряда сельскохозяйственных компаний, якобы в сговоре с главой Госгеокадастра и кураторами органов Госгеокадастра решил завладеть землей, которая находилась в пользовании двух госпредприятий в Сумской области.

Отмечается, что участники схемы якобы обеспечили уничтожение документов, на основании которых госпредприятия имели право постоянного пользования землей. В дальнейшем это явилось основанием для составления областным Госгеокадастром акта о самовольном занятии этих участков государственными предприятиями.

Чтобы сделать невозможной передачу земли посторонним лицам, ее включили в перечень на аукцион по праву аренды, однако никаких торгов так и не было проведено.

Прокуроры утверждают, что со временем эти земли с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в частную собственность. При этом земли передавались заранее определенным гражданам под видом реализации их прав на бесплатную землю, а условием получения земли было заключение договора о ее передаче в аренду агрохолдингу еще до момента получения.

По оценке САП, реализация этой схемы в 2017–2021 годах якобы привела к завладению 1250 земельными участками общей площадью 2499 га, стоимость которых на тот момент составила более 280 млн грн. Кроме того, лица якобы предприняли попытку завладеть 3244 га земли стоимостью около 195 млн грн, однако на земле был наложен арест.

Контекст

Сольский был избран народным депутатом Украины 21 июля 2019 года, в августе стал главой Комитета по вопросам аграрной и земельной политики в Верховной Раде Украины IX созыва. 24 марта 2022-го Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины.

23 апреля 2024 года 13 фигурантам этого дела было сообщено о подозрении. Сольский заявил, что события, относительно которых ему объявили о подозрении, касаются периода, когда он был адвокатом. Речь идет о споре между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Подробнее об этом деле читайте в материале Forbes Ukraine.

26 апреля министр вышел из СИЗО под залог почти в 76 млн грн.

9 мая Рада уволила Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия.