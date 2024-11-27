Уряд очікує на набуття чинності законами про держбюджет-2025 і підвищення податків 1 грудня (доповнено)

Президент Володимир Зеленський підпише закон про підвищення податків і це може статися вже найближим часом. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону 27 листопада. Доповнено . Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ключові факти

За словами міністра фінансів, для успішного перегляду програми з МВФ Україна вже виконала всі структурні маяки і досягла критеріїв ефективності.

Тож, на сьогоднішній момент залишається два так званих попередніх заходи, які Україні залишилося виконати. Перший – вступ у силу закону про бюджет.

«Друга задача, яку ми маємо виконати, – це вступ в силу закону про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає збільшення податків, зокрема, військового збору, які будуть забезпечувати фінансування бюджету і спрямовуватися на сектор безпеки і оборони», – заявив Марченко.

Він наголосив, що «немає сумнівів», що президент підпише цей законопроєкт. «Я сподіваюсь, що це буде найближчим часом. Це той захід, чого ми як Міністерство фінансів і уряд, надзвичайно очікуємо. Принаймні, інших варіантів, на жаль, у нас немає», – сказав Марченко.

Доповнено . Премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже звернувся до президента щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог кредиторів. Він наголосив, що закони будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.

. Премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже звернувся до президента щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог кредиторів. Він наголосив, що закони будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня. «Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони», – пояснив очільник уряду.

Контекст

Володимир Зеленський півтора місяця не підписує законопроєкт про рекордне підвищення податків, яке Рада ухвалила 10 жовтня цього року. Президент вже майже втричі перевищив прописаний в Конституції термін.

Документ просували у Раді як невідкладний – він мав закрити потреби у фінансуванні армії цього та наступного року. Вже в процесі узгодження документу очікувані надходження від підвищення податків зменшилися у понад десять разів. Якщо у початковій версії уряду законопроєкт мав принести цього року 125 млрд грн і 340 млрд грн наступного, то у фінальній версії – 23 млрд грн та 140 млрд грн відповідно.

Forbes Ukraine дізнався, чому голова держави не поспішає з підписанням документа та як це може вплинути на перегляд програми МВФ.