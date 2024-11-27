Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Уряд очікує на набуття чинності законами про держбюджет-2025 і підвищення податків 1 грудня (доповнено)

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент Володимир Зеленський підпише закон про підвищення податків і це може статися вже найближим часом. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону 27 листопада. Доповнено. Закони про державний бюджет на 2025 рік та про зміни до податкового кодексу будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Законопроєкт про рекордне збільшення податків очікує на підпис президента із середини жовтня.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Дякуємо за підписку

Ключові факти

  • За словами міністра фінансів, для успішного перегляду програми з МВФ Україна вже виконала всі структурні маяки і досягла критеріїв ефективності.
  • Тож, на сьогоднішній момент залишається два так званих попередніх заходи, які Україні залишилося виконати. Перший – вступ у силу закону про бюджет.
  • «Друга задача, яку ми маємо виконати, – це вступ в силу закону про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає збільшення податків, зокрема, військового збору, які будуть забезпечувати фінансування бюджету і спрямовуватися на сектор безпеки і оборони», – заявив Марченко. 
  • Він наголосив, що «немає сумнівів», що президент підпише цей законопроєкт. «Я сподіваюсь, що це буде найближчим часом. Це той захід, чого ми як Міністерство фінансів і уряд, надзвичайно очікуємо. Принаймні, інших варіантів, на жаль, у нас немає», – сказав Марченко.
  • Доповнено. Премєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд вже звернувся до президента щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог кредиторів. Він наголосив, що закони будуть підписані вже найближчими днями та набудуть чинності з 1 грудня.
  • «Після підписання цих законів ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони», – пояснив очільник уряду.

Контекст

Володимир Зеленський півтора місяця не підписує законопроєкт про рекордне підвищення податків, яке Рада ухвалила 10 жовтня цього року. Президент вже майже втричі перевищив прописаний в Конституції термін.

Документ просували у Раді як невідкладний – він мав закрити потреби у фінансуванні армії цього та наступного року. Вже в процесі узгодження документу очікувані надходження від підвищення податків зменшилися у понад десять разів. Якщо у початковій версії уряду законопроєкт мав принести цього року 125 млрд грн і 340 млрд грн наступного, то у фінальній версії – 23 млрд грн та 140 млрд грн відповідно. 

Forbes Ukraine дізнався, чому голова держави не поспішає з підписанням документа та як це може вплинути на перегляд програми МВФ.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні