Трамп хоче негайного припинення вогню в Україні. Reuters дізналося деталі зустрічі в Парижі

Президент Володимир Зеленський використав свою першу зустріч з Дональдом Трампом після виборів у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів 7 грудня в Парижі. Сам же обраний президент США заявив, що хоче негайного припинення вогню.

Деталі

Агентство поговорило з пʼятьма людьми, які були поінформовані про зустріч. Троє лідерів, які розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни, сказали четверо співрозмовників агентства.

За словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати.

«Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі. Наприклад, наголошувалося, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо, Путін може знову порушити його, як він це робив раніше, без належних гарантій», – повідомило джерело в офісі українського президента.

На запитання, як це сприйняв Трамп, співрозмовник сказав: «Він обмірковує всі деталі».

Контекст

7 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі. Наступного дня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

Команда Трампа пропонує кілька варіантів закінчення війни в Україні. Один із них належить майбутньому спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу.

Варіант полягає в тому, щоб змусити Україну і РФ відновити переговори, використовуючи допомогу ЗСУ від США як важіль тиску.

Передбачається заморожування бойових дій на лінії фронту на початкових етапах переговорів і відмова від запрошення України в НАТО протягом 10 років. Більше про цей план читайте в матеріалі Forbes Ukraine.