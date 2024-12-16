Дональд Трамп заявив про «невеликий прогрес» у припиненні війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив про «невеликий прогрес» у питанні врегулювання війни в Україні, пише CNN 16 грудня. Трамп обіцяв припинити війну в Україні зі свого першого дня на посаді, але поки не представив чіткого мирного плану.

Ключові факти

«Ми намагаємося зупинити війну, цю жахливу, жахливу війну, яка відбувається в Україні», – заявив обраний президент США журналістам.

За його словами, вдалося досягти «невеликого прогресу».

Трамп назвав війну в Україні «важкою» й «гидкою», а кількість загиблих з обох сторін «астрономічною».

«Кількість убитих солдатів з обох сторін астрономічна. Те, що там відбувається, набагато гірше, ніж повідомляють люди з обох боків, тому ми зробимо все можливе і подивимося, що станеться», – заявив він.

Трамп зазначив про намір вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путіним для врегулювання цього питання.

«Ми проводитимемо переговори з президентом Путіним, з президентом України Володимиром Зеленським та їхніми представниками», – сказав Трамп, виступаючи у резиденції у Мар-а-Ларго.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Раніше стало відомо, що Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, писало видання WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

20 листопада джерела Reuters повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО.

7 грудня Володимир Зеленський зустрівся із Дональдом Трампом та Емманюелем Макроном у Парижі. Наступного дня Трамп повідомив, що в Україні потрібно «негайно припинити вогонь» і закликав Київ і Москву почати переговори. Зеленський відреагував на заклик Трампа щодо «негайного припинення вогню», наголосивши на необхідності гарантувати надійність миру.

9 грудня Трамп в інтервʼю New York Post сказав, що Зеленський «бажає укласти мир», а Путіну необхідно готуватися до завершення війни, оскільки він втратив надто багато людей і «програв».

За даними Reuters, Зеленський використав свою першу зустріч із Трампом після виборів у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки. Сам же обраний президент США заявив, що хоче негайного припинення вогню.