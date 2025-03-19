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Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити удари по російській енергетиці – Bloomberg

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Президент Володимир Зеленський погодився припинити удари по російських обʼєктах енергетики. Про це він сказав під час телефонної розмови з Дональдом Трампом 19 березня, пише Bloomberg.

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Деталі

  • Обидві сторони погодилися працювати над подальшим розширенням режиму припинення вогню, сказав співрозмовник агентства. 
  • Офіс президента України розмову з президентом США поки не коментував.
  • 19 березня Трамп і Зеленський провели телефонні переговори. Очільник Білого дому назвав розмову «дуже хорошою». За словами Трампа, більша частина обговорення ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним, «щоб узгодити запити і потреби Росії та України». 

Контекст

18 березня Трамп і Путін провели переговори телефоном. Вони тривали понад півтори години. Білий дім заявив, що Трамп і Путін погодилися, що рух до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню.

Після переговорів, у ніч на 19 березня, Росія атакувала Україну кількома десятками ударних безпілотників. Є влучання як у цивільні обʼєкти, як-от лікарня в Сумах та житлові будинки в Бучанському районі Київщини, так і інфраструктурні, зокрема обʼєкти «Укрзалізниці» на Дніпропетровщині.

«Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню. Було б правильно, якби світ відповів відмовою на будь-які спроби Путіна затягнути війну. Санкції проти Росії. Допомога Україні», – заявив Зеленський.

Припинення вогню між Україною та Росією обговорюватимуть у Саудівській Аравії 23 березня.

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